Futbolcularla görüşme yapılacak

Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'yla Manchester United maçı öncesinde bir araya gelmiş ve Portekizli çalıştırıcının sıkıntılarını dinlemişti. Can Bartu Tesisleri'ndeki toplantıda Asbaşkan Acun Ilıcalı da takımın skoru koruma düşüncesiyle geriye yaslanmasının doğru olmadığını dile getirmişti. Yönetim, Jose Mourinho'dan sonra şimdi de takımla bir görüşme yapacak. Özellikle yerli oyunculardan daha fazla sorumluluk almaları istenecek. Bu sıkıntılı süreçte kaptanlar Edin Dzeko ve Dusan Tadic'ten de takım arkadaşlarına daha fazla yardımcı olmaları talep edilecek.