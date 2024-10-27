Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bodrum FK maçını kazanmamız gerekiyor!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor.

Sarı lacivertlilerde Jose Mourinho kazanmak istediklerini söyledi.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ;

Jose Mourinho: "Kazanmamız gerekiyor. Manchester United maçında kazanmak için her şeyi yaptık ve 1 puanla ayrılık. Performansımızdan dolayı mutluyduk ama sonuçtan dolayı mutlu değildik. Aynı oyunu sergilememiz ve mutlaka kazanmamız gerekiyor. Öne geçecek miyiz, bunu bilmiyorum. Maçı kazanmak istiyorum. Topa ne kadar sahip olduğumuzu önemsemiyorum, önemsediğim şey maçı kazanmak." ifadelerini kullandı.