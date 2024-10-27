  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bodrum FK maçını kazanmamız gerekiyor!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası Fenerbahçe evinde Bodrum FK'yı konuk ediyor. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho maç öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 18:19 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 18:26
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bodrum FK maçını kazanmamız gerekiyor!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor.

Sarı lacivertlilerde Jose Mourinho kazanmak istediklerini söyledi.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ;

Jose Mourinho: "Kazanmamız gerekiyor. Manchester United maçında kazanmak için her şeyi yaptık ve 1 puanla ayrılık. Performansımızdan dolayı mutluyduk ama sonuçtan dolayı mutlu değildik. Aynı oyunu sergilememiz ve mutlaka kazanmamız gerekiyor. Öne geçecek miyiz, bunu bilmiyorum. Maçı kazanmak istiyorum. Topa ne kadar sahip olduğumuzu önemsemiyorum, önemsediğim şey maçı kazanmak." ifadelerini kullandı.

G.Saray'a sambacı sol bek!
Kadıköy'de koreografi şöleni!
DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş için flaş sözler! Kartal'ın galibiyeti Fransa'yı karıştırdı...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! Masada TUSAŞ'a saldırı, Gazze, 2025 bütçesi ve enflasyon var!
Çebi ve yönetimi ibra edilmedi!
Derbide 3 puan Antalyaspor'un!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea zirveyi takibi sürdürdü Chelsea zirveyi takibi sürdürdü 19:19
Manchester United deplasmanda kayıp! Manchester United deplasmanda kayıp! 19:15
Kadıköy'de koreografi şöleni! Kadıköy'de koreografi şöleni! 19:10
Kadıköy’de ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sesleri! Kadıköy’de ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sesleri! 18:53
F.Bahçe - Bodrum FK | CANLI F.Bahçe - Bodrum FK | CANLI 18:36
Erzurum FK evinde farklı kazandı! Erzurum FK evinde farklı kazandı! 18:33
Daha Eski
Jose Mourinho: Kazanmamız gerekiyor! Jose Mourinho: Kazanmamız gerekiyor! 18:19
F.Bahçe Beko Darüşşafaka'ya şans tanımadı! F.Bahçe Beko Darüşşafaka'ya şans tanımadı! 18:16
Derbide 3 puan Antalyaspor'un! Derbide 3 puan Antalyaspor'un! 18:00
F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! 17:59
Çebi ve yönetimi ibra edilmedi! Çebi ve yönetimi ibra edilmedi! 17:21
FIFA'dan Meler'e görev! FIFA'dan Meler'e görev! 16:37