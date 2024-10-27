Fenerbahçe - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fenerbahçe - Bodrumspor maçı ilk 11'leri ve yayın bilgileri!

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 10. hafta müsabakasında müsabakasında Fenerbahçe ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - BODRUMSPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Kostic, İsmail, Amrabat, İrfan Can, Maximin, En Nesyri, Dzeko

Bodrumspor: Diogo Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Ahmet, Samet, Musah, Sulejmanov, Dimitrov, Puscas

FENERBAHÇE - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Bodrumspor maçı 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MEHMET TÜRKMEN DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Anıl Usta yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak.