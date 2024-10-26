Jose rol çaldı

Uzun yıllar İngiltere'de Chelsea, Manchester United ve Tottenham Hotspur'u çalıştıran Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak eski takımı Manchester United'ın karşısına çıktı. İngiliz basınının yakından tanıdığı tecrübeli teknik adam 1-1 biten mücadelenin ardından özellikle gördüğü kırmızı kartla İngiliz gazetelerine yeniden manşet oldu. Mücadelenin 57'nci dakikasında Osayi-Samuel'in ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakeme itirazlarda bulunan teknik direktör Mourinho, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. İngiliz basını maçı genelde Jose Mourinho'nun kırmızı kartı üzerinden manşetlere taşıdı:

DAILY MAIL: Manchester United'da Jose Mourinho'nun iki tarafı olduğunu her zaman söylerlerdi. Bu maçtan önce büyüleyici Jose, sahnenin odağında yer aldı. Sonra, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki tribünlerde sona eren neşeli Jose yine manşetlere çıktı. Mourinho dördüncü hakem Jeremy Stinat'a ne dedi?

BBC: Tüm gözler Ten Hag ve Manchester United'da, ancak Mourinho yine rol çaldı.

THE TELEGRAPH: Eski United menajerinin penaltı verilmemesine öfkeyle tepki göstermesinin ardından kırmızı kart gördüğü bir gecede, rakibi Erik ten Hag, kendi takımının Avrupa'da yine başarısız olduğunu gördü. United, son 19 ayda Avrupa'da sadece bir kez kazandı.

THE GUARDIAN: Jose Mourinho, Manchester United karşısında Fenerbahçe'ye penaltı verilmesi gerektiğini düşündüğünde protesto ettiği için kırmızı kart gördü, ancak Christian Eriksen'in golüyle yenik duruma düştükten sonra Youssef En-Nesyri'nin beraberlik golü sayesinde bir puanı kurtardılar. Mourinho, kırmızı kart gördüğünde şok olmuş gibi göründü ve tribündeki yerini almadan önce sahayı terk etmesi bir asır sürdü."

THE INDEPENDENT: Mourinho eski takımına karşı kırmızı kart gördü ancak bu durum Erik ten Hag'ın takımında devam eden sorunu gölgelemedi.

THE SUN: Manchester United, Avrupa'da kaosun yaşandığı bir gecede Jose Mourinho'nun ininden bir puanla kurtulmayı başardı.

MIRROR: Kariyeri boyunca Avrupa'da zirveye oynayan Mourinho'yu İstanbul kazanında alt etmek kağıt üzerinde zor bir ihtimal gibi görünüyordu. Fenerbahçe deplasmanında alınan bir puan küçümsenecek bir şey olmasa da üç maçta aldıkları üç puanın mevcut teknik direktörleri açısından pek de iyi bir yorum olmadığı anlamına geliyor. Aynı şekilde onun yönetiminde 12 aydır Avrupa kupalarında maç kazanamamış olmaları da.

THE TIMES: Eski United menajeri, Youssef En-Nesyri'nin Christian Eriksen'in golüne karşılık vermesinin ardından kendisine kırmızı kart gösteren hakemle 'dünyanın en iyisi' diyerek alay etti.

DAILY MAIL: Erik ten Hag'ın takımı, En-Nesyri'nin Christian Eriksen'in golüne karşılık vermesinin ardından Avrupa Ligi'nde galibiyet alamadı. Mourinho tek kişilik şovunu sürdürürken, Avrupa Ligi'nde oynanan maç yine beraberlikle sonuçlandı ve Manchester United, Avrupa'daki son 11 maçında sadece bir galibiyet alabildi.