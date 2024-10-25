İngilizlerden Fenerbahçe-Manchester United maçı sözleri: Jose Mourinho alay etti
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin bu karşılaşmada sergilediği futbol büyük beğeni topladı. İngiliz basını ise maçın ardından Jose Mourinho hakkında dikkat çeken başlıklara yer verdi. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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THE TELEGRAPH: JOSE'NİN KIRMIZI KARTI...
THE SUN: MOURINHO OYUNDAN ATILDI
Kırmızı Şeytanlar Avrupa'da 12 aydır galibiyet alamıyor, ateşli mücadelede Mourinho oyundan atıldı.
Manchester United, Avrupa'da kaosun yaşandığı bir gecede Jose Mourinho'nun ininden bir puanla kurtulmayı başardı.
MIRROR: ERİK TEN HAG MOURINHO'NUN TAVSİYELERİNDEN YARARLANAMADI
Kariyeri boyunca Avrupa'da zirveye oynayan Mourinho'yu İstanbul kazanında alt etmek kağıt üzerinde zor bir ihtimal gibi görünüyordu. Fenerbahçe deplasmanında alınan bir puan küçümsenecek bir şey olmasa da üç maçta aldıkları üç puanın mevcut teknik direktörleri açısından pek de iyi bir yorum olmadığı anlamına geliyor. Aynı şekilde onun yönetiminde 12 aydır Avrupa kupalarında maç kazanamamış olmaları da.
DAILY MAIL: MOURINHO KIRMIZI KARTLA SAHNEYE ÇIKTI
Erik ten Hag'ın takımı, En-Nesyri'nin Christian Eriksen'in golüne karşılık vermesinin ardından Avrupa Ligi'nde galibiyet alamadı.
Mourinho tek kişilik şovunu sürdürürken, Avrupa Ligi'nde oynanan maç yine beraberlikle sonuçlandı ve Manchester United, Avrupa'daki son 11 maçında sadece bir galibiyet alabildi.
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