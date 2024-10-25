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Haberler Fenerbahçe

İngilizlerden Fenerbahçe-Manchester United maçı sözleri: Jose Mourinho alay etti

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin bu karşılaşmada sergilediği futbol büyük beğeni topladı. İngiliz basını ise maçın ardından Jose Mourinho hakkında dikkat çeken başlıklara yer verdi. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 10:49
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İngilizlerden Fenerbahçe-Manchester United maçı sözleri: Jose Mourinho alay etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertli takımın aldığı sonuç İngiliz basınında da yankılandı. İşte İngilizlerin Fenerbahçe - Manchester United maçı yorumları:

İngilizlerden Fenerbahçe-Manchester United maçı sözleri: Jose Mourinho alay etti

THE GUARDIAN: SAHAYI TERK ETMESİ BİR ASIR SÜRDÜ

Jose Mourinho, Manchester United karşısında Fenerbahçe'ye penaltı verilmesi gerektiğini düşündüğünde protesto ettiği için kırmızı kart gördü, ancak Christian Eriksen'in golüyle yenik duruma düştükten sonra Youssef En-Nesyri'nin beraberlik golü sayesinde bir puanı kurtardılar. Mourinho, kırmızı kart gördüğünde şok olmuş gibi göründü ve tribündeki yerini almadan önce sahayı terk etmesi bir asır sürdü."

İngilizlerden Fenerbahçe-Manchester United maçı sözleri: Jose Mourinho alay etti

THE TELEGRAPH: JOSE'NİN KIRMIZI KARTI...

Manchester United'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti, Mourinho'nun bir kırmızı kartına rağmen bir yıla ulaştı.

İngilizlerden Fenerbahçe-Manchester United maçı sözleri: Jose Mourinho alay etti

THE SUN: MOURINHO OYUNDAN ATILDI

Kırmızı Şeytanlar Avrupa'da 12 aydır galibiyet alamıyor, ateşli mücadelede Mourinho oyundan atıldı.

İngilizlerden Fenerbahçe-Manchester United maçı sözleri: Jose Mourinho alay etti

Manchester United, Avrupa'da kaosun yaşandığı bir gecede Jose Mourinho'nun ininden bir puanla kurtulmayı başardı.

İngilizlerden Fenerbahçe-Manchester United maçı sözleri: Jose Mourinho alay etti

MIRROR: ERİK TEN HAG MOURINHO'NUN TAVSİYELERİNDEN YARARLANAMADI

Kariyeri boyunca Avrupa'da zirveye oynayan Mourinho'yu İstanbul kazanında alt etmek kağıt üzerinde zor bir ihtimal gibi görünüyordu. Fenerbahçe deplasmanında alınan bir puan küçümsenecek bir şey olmasa da üç maçta aldıkları üç puanın mevcut teknik direktörleri açısından pek de iyi bir yorum olmadığı anlamına geliyor. Aynı şekilde onun yönetiminde 12 aydır Avrupa kupalarında maç kazanamamış olmaları da.

İngilizlerden Fenerbahçe-Manchester United maçı sözleri: Jose Mourinho alay etti

DAILY MAIL: MOURINHO KIRMIZI KARTLA SAHNEYE ÇIKTI

Erik ten Hag'ın takımı, En-Nesyri'nin Christian Eriksen'in golüne karşılık vermesinin ardından Avrupa Ligi'nde galibiyet alamadı.

İngilizlerden Fenerbahçe-Manchester United maçı sözleri: Jose Mourinho alay etti

Mourinho tek kişilik şovunu sürdürürken, Avrupa Ligi'nde oynanan maç yine beraberlikle sonuçlandı ve Manchester United, Avrupa'daki son 11 maçında sadece bir galibiyet alabildi.

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