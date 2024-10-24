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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Panathinaikos!

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 11:37
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Fenerbahçe Beko'nun rakibi Panathinaikos!

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, ligde 5. sırada bulunuyor. Konuk ekip ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle haftaya 6. basamakta giriyor.

38. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Fenerbahçe ile Panathinaikos, 38. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan 37 müsabakanın 20'sini Yunan temsilcisi, 17'sini ise sarı-lacivertliler kazanmıştı.

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