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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe 1 - 1 Manchester United (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de Manchester United'la 1-1 berabere kaldı. İşte maçın detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 23:55 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 00:19
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Fenerbahçe 1 - 1 Manchester United (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Manchester United'ı ağırladı. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin golü, 49. dakikada Youssef En-Nesyri'den gelirken, Manchester United'ın golü ise 15. dakikada Christian Eriksen'den geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde puanını 5'e, Manchester United ise 3'e yükseltti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar deplasmanına konuk olacak, Manchester United ise Yunanistan temsilcisi PAOK'u evinde ağırlayacak.

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