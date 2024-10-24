Fenerbahçe 1 - 1 Manchester United (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Manchester United'ı ağırladı. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin golü, 49. dakikada Youssef En-Nesyri'den gelirken, Manchester United'ın golü ise 15. dakikada Christian Eriksen'den geldi.
Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde puanını 5'e, Manchester United ise 3'e yükseltti.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar deplasmanına konuk olacak, Manchester United ise Yunanistan temsilcisi PAOK'u evinde ağırlayacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
MAÇTAKİ İLK GOL
Christian Eriksen'in golüyle Manchester United 1-0 öne geçti. #UEL pic.twitter.com/yxUq5xmX42— TRT Spor (@trtspor) October 24, 2024
EN-NESYRI SKORA DENGE GETİRDİ
GOOOLLL! En-Nesyri bu kez Onana'yı avladı! Fenerbahçe beraberliği yakaladı! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/Hr6vepllNd— TRT Spor (@trtspor) October 24, 2024