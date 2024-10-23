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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte o flaş gerçek!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerden birisi de Bright Osayi-Samuel. Yıldız isim ile ilgili son olarak o flaş gerçek gün yüzüne çıktı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 09:35
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TRANSFER HABERLERİ | Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte o flaş gerçek!

Kanarya son olarak Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte o flaş gerçek!

Sarı-lacivertliler bu maçtan son dakikalarda yediği golle 2-2'lik skorla beraberlikle ayrıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte o flaş gerçek!

Şampiyonluk yarışında önemli bir puan kaybı yaşayan Kanarya, bu karşılaşmayı unutarak UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile karşılaşacağı mücadeleye odaklandı.

TRANSFER HABERLERİ | Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte o flaş gerçek!

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde İngiliz devini mağlup ederek moral bulmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte o flaş gerçek!

Fenerbahçe bu karşılaşmaya yoğun tempoda hazırlanırken takımda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte o flaş gerçek!

Sarı-lacivertlilerde geleceği en çok belirsiz olan futbolculardan birisi de Osayi-Samuel.

TRANSFER HABERLERİ | Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte o flaş gerçek!

Son olarak yıldız isimle ilgili o flaş gerçek gün yüzüne çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte o flaş gerçek!

Yönetim, oyuncunun menajeriyle görüştü ancak net bir sonuç alamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte o flaş gerçek!

Nijeryalı oyuncunun yıllık 2.5 milyon euro maaş talep etmesi işleri sıkıntıya sokarken, alınan bilgilere göre; Osayi'nin takımda kalma olasılığı %50-%50...

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