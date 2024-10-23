TRANSFER HABERLERİ | Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte o flaş gerçek!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerden birisi de Bright Osayi-Samuel. Yıldız isim ile ilgili son olarak o flaş gerçek gün yüzüne çıktı. İşte haberin detayları...
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Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde İngiliz devini mağlup ederek moral bulmak istiyor.
Fenerbahçe bu karşılaşmaya yoğun tempoda hazırlanırken takımda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde geleceği en çok belirsiz olan futbolculardan birisi de Osayi-Samuel.
Son olarak yıldız isimle ilgili o flaş gerçek gün yüzüne çıktı.
Yönetim, oyuncunun menajeriyle görüştü ancak net bir sonuç alamadı.
Nijeryalı oyuncunun yıllık 2.5 milyon euro maaş talep etmesi işleri sıkıntıya sokarken, alınan bilgilere göre; Osayi'nin takımda kalma olasılığı %50-%50...
Osayi'yi İngiltere'den 3 takımın da takip ettiği öğrenildi.
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