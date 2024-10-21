Fenerbahçe'ye sert uyarı

Fenerbahçe'ye büyük şok... Sarı-lacivertliler, milli ara dönüşünde çıktığı Samsunspor deplasmanında hiç ummadığı bir puan kaybı yaşadı. Rakibi karşısında maça etkili başlayamasa da 24. dakikada Dusan Tadic'in golüyle öne geçen Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ancak ikinci yarıya hızlı bir giriş yapan Samsun, 48'de Carlo Holse'nin sayısıyla eşitliği yakaladı. 58'de oyuna giren Maximin, 62'de tabelayı 2-1 yaptı.

İKİNCİ KEZ YAKALANDI

Sarı lacivertliler, bu golden sonra kendi yarı alanına çekildi. Buna rağmen Samsunspor pozisyonlar buldu ve en sonunda da Soner'le ikinci kez beraberliği yakaladı. Maç bu skorla sona erince Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın bir maç eksiğiyle 8 puan gerisine düştü. Alınan sonuç sonrası Jose Mourinho'nun öndeyken takımı geriye çekmesi eleştirildi. Göztepe ile deplasmandaki maçta da benzeri yaşanmış ve yine Fenerbahçe, 2 puan kaybetmişti.