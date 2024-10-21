Bazı takımlara faul oluyor!

Fenerbahçe'nin Samsunspor'a iki puan bıraktığı maçın ardından konuşan Jose Mourinho, yedikleri ikinci gol için dikkat çeken bir açıklama yaptı. Portekizli çalıştırıcı, "İkinci yediğimiz golde bazı takımlar için faul denebilir, bazı takımlar için basit ama bazıları için devasa bir faul diyemem. Ancak bazı takımlar için bu faul oluyor, bizim içinse olmadı. Bizim stadımızda böyle bir gol attığımız zaman faul mü verilecek, gol mü verilecek, göreceğiz" dedi.

GOLÜ KONUŞTUK

Mourinho, sözlerini şöyle sürdürdü: Zor bir haftaydı. Sadece cuma günü tam takım çalıştık. Oyuncular, saha içerisinde hatalar yapıyorlar. İlk yediğimiz gol, konuştuğumuz bir goldü. Cuma günü bunu konuştuk. 2-1'den sonra iki tane net pozisyona girdik, maçı bitirebilirdik. En- Nesyri'nin şutu da neredeyse gol oluyordu. Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası Djiku'yu sol beke çekmek zorunda kaldım. Mert Hakan'ı oyuna alamadım.