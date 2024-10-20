İlk durak Samsun

Milli aranın ardından Süper Lig'e Samsunspor deplasmanında dönecek olan Fenerbahçe, kritik bir maç takvimine başlıyor.

22 GÜNDE 6 MAÇ VAR

Fenerbahçe'den yoğun maç takvimi için özel bir paylaşım geldi. Sarı-lacivertliler 22 günde 6 maça çıkacaklarını anımsattı. Özel bir görselle takımın oynayacağı fikstür gösterildi.

Mourinho'nun ekibi hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde birbirinden önemli müsabakalara çıkacak. Sarı lacivertli takım bu kritik süreçte ilk mücadelesini bu akşam Samsunspor deplasmanında oynayacak. Fenerbahçe daha sonra 24 Ekim Perşembe günü evinde Avrupa Ligi'nde M. United'ı ağırlayacak. Avrupa'daki bu önemli sınavın ardından 27 Ekim Pazar günü yine Kadıköy'de bu kez Süper Lig maçında Bodrum maçı olacak. 3 Kasım Pazar ise ligin en zor deplasmanlarından biri olan Trabzonspor deplasmanı gelecek. Mourinho'nun öğrencileri, tekrar Avrupa Ligi'ne dönecek ve 7 Kasım Perşembe günü Hollanda'da AZ Alkmaar'a konuk olacak. Milli ara öncesi son maç Süper Lig'de 10 Kasım'da Kadıköy'de Sivas'la oynanacak.

İKİ İSİM YOK

Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı. Sakatlıkları olan İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder kadroda yer almadı. Öte yandan Samsun'a giden Fenerbahçe kafilesini sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.

63. RANDEVU BUGÜN

Samsunspor ve Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugün 63. kez karşılaşacak. Geride kalan 62 müsabakada Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 35'e 14 üstünlüğü bulunuyor. 13 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 104 golüne, kırmızı- beyazlılar 58 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Kadıköy'de taraflar 1-1'lik skorla sahadan ayrılırken, Samsun'da 2-0'lık skorla kazanan Fenerbahçe oldu.

ZİRVE MÜCADELESİ

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde sarı-lacivertliler oynadığı 7 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puanla 4. sırada bulunuyor. Jose Mourinho'nun takımı, zirveyi direkt etkileyecek maçta kritik deplasmandan 3 puan çıkarmak istiyor.

SAMSUNSPOR HATA İSTEMİYOR

Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Samsunspor, sahasında Fenerbahçe'ye karşı hata yapmak istemiyor. Kırmızı-beyazlı takım, ligin ilk 8 haftasında 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı. Ligde lider Galatasaray'ın ardından 2. sırada bulunan Samsunspor, Fenerbahçe'yi yenerek çıkışını sürdürmeye çalışacak.

LİVAKOVİC LİGDE FORMDA

Hafta arası Hırvatistan'ın Polonya ile oynadığı Uluslar Ligi maçında kırmızı kart gören Dominik Livakovic, Fenerbahçe'de bu sezon formda bir görüntü çizdi. Hırvat eldiven, bu sezon ligde 7 maçın tamamında kalede yer aldı. Livakovic, kazanılan 5 maçta da gol yemedi.

DEPLASMANDA NAMAĞLUP

Geçtiğimiz sezon deplasmanda namağlup olan Fenerbahçe, bu sezon da dış sahada kaybetmedi. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı son 23 deplasman maçında 19 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Kanarya, bu karşılaşmaların 23'ünde fileleri havalandırırken, 15 müsabakada ise kalesini gole kapattı.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, V. Drongelen, Bola, Bennasser, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Muja, Marius

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko