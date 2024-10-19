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Haberler Fenerbahçe

8 haftanın en iyisi Tadic

Yapay Zeka puanlarına göre; Dusan Tadic, ilk 8 haftada en iyi performans gösteren sağ kanat oyuncusu oldu. Sırp yıldız, dört veride ilk sırada yer aldı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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8 haftanın en iyisi Tadic

Jose Mourinho'nun göreve gelmesiyle birlikte sol kanatan sağ kanada geçen Dusan Tadic, sergilediği performansla yine parmak ısırtıyor. Bu sezon Fenerbahçe'yle şu ana kadar Süper Lig, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 13 maça çıkan Sırp yıldız, 989 dakika sahada kalırken, 5 gol, 6 asistlik de performans ortaya koydu. Yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu gösteren 35 yaşındaki Dusan Tadic ligde de ilk 8 haftanın en iyi isimleri arasına girdi.

8 VERİNİN 4'ÜNDE BİRİNCİ

Tadıc, Comparisonator'un Yapa Zeka puanlamasına göre; Süper Lig'in ilk 8 haftasındaki en iyi sağ kanat oyuncusu oldu. Yıldız oyuncu, Gol, golle biten atak aksiyonunda bulunma, isabetli şut ve şutların golle sonuçlanma yüzdesinde birinci sırada yer aldı. Gol beklentisi, rakip ceza sahasında topla buluşma ve gole dönüşen şans parametrelerinde ikinci olan Tadic, isabetli şu yüzdesinde de üçüncü basamakta kendisine yer buldu.

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