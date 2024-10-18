Samsun'a da gol atarım

Karadağ ile İzlanda ağlarını havalandıran ve milli takımda gösterdiği performansla takdir toplayan İrfan Can Kahveci, dün FB TV'ye açıklamalarda bulundu. İrfan, şunları söyledi: "Milli ara hem takım hem benim için güzel geçti. İki maçta iki gol atmak muhteşemdi. Gollere ihtiyacım vardı. İnşallah bu gollere devam edebilirim. Samsun deplasmanı zor, zemin iyi değildi. Geçen sene orada asist yaptım. İnşallah bu sene de Samsunspor'a gol atarım.

GENLERİMİZE DÖNMELİYİZ

Samsunspor, Manchester United... Zor fikstüre gireceğiz ama kadro kalitemiz yeterli. Bu kadro, bu fikstürün üstesinden gelir. Bazen kağıt üstünde kolay gözüken maçlar da zor olabiliyor. İnşallah tüm maçlardan 3 puanla döneriz. Manchester United önemli bir takım, Fenerbahçe her maçı evinde kazanmaya çıkar, rakibin önemi yok. Fenerbahçe iç sahada Chelsea, Manchester United gibi çok büyük takımları yendi. Eski genlerimizi yakalamamız gerekiyor."

İNŞALLAH BİZ DE NEFES ALIRIZ

İrfan Can, yoğun fikstüre alıştıklarını söyledi ve "Ben hiç tatil yapamadım, çocuk da oldu. İnşallah biz de bir ara nefes alırız. Yoğun fikstür futbolculara da yarıyor. Oynamayan futbolcular da şans buluyor" dedi.