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Haberler Fenerbahçe

Ansu Fati iddiası

Jose Mourinho’nun kanat transferi istemesinin ardından İspanya’dan Fati iddiası geldi. AS, Portekizli teknik adamın 21 yaşındaki oyuncuyu ocak ayında kadrosunda görmek istediğini duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 06:50
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Ansu Fati iddiası

Fenerbahçe için İspanya'dan dün büyük bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin önde gelen basın organları arasında yer alan AS'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, Barcelona'da çok fazla şans bulamayan 21 yaşındaki oyuncu Ansu Fati'yi devre arasında kadrosuna katmak istiyor. Haberde şu ifadeler yer aldı: "Ansu sezona hayal kırıklığıyla başlangıç yaptı. Raphinha ve Yamal'ın kanatları kapatmış olması Ansu için durumun pek iyi olmadığını gösteriyor. Fenerbahçe, bu kararın ardından genç forvet oyuncusuna, sezonun 2. yarısında önemli bir rol verme vaadiyle çıkış yolu sunmaya hazır. Yönetime, José Mourinho'nun doğrudan talebi geldi." Bu sezon sadece 3 maçta 51 dakika süre alabilen Ansu Fati'nin de takımdan kiralık olarak ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

SAKATLIKTAN 1 SENE OYNAYAMADI

Ansu Fati, La Masia'dan yetişen ender yeteneklerden biri. Messi'nin yerini dolduracak isim olarak gösteriliyordu ancak 8 Kasım 2020'de menüsküs yırtılması nedeniyle tam 305 gün sahalardan uzak kaldı ve bu süreçte 64 maç kaçırdı. Ansu Fati, sakatlığın etkisiyle bir süre istediği performansı gösteremedi ancak son dönemde ise eski günlerine dönmenin sinyallerini veriyor.

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