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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Ryan Kent'in sözleşmesi feshedildi!

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından Ryan Kent ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 21:48 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 21:58
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Fenerbahçe'de Ryan Kent'in sözleşmesi feshedildi!

Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Ryan Kent'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini duyurdu.

Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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