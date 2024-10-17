Fenerbahçe'de Ryan Kent'in sözleşmesi feshedildi!

Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Ryan Kent'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini duyurdu.
Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/x38fRiRtqH— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 17, 2024