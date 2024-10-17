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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe hayalimdi

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın Rus yıldızı Arina bu sezonun ilk yarısında Çin'de Shanghai forması giyecek. Volleypeople'da soruları yanıtlayan Arina, Türkiye'ye transfer süreci hakkında, "Beni durduran tek şey İngilizceydi. Babam İstanbul'a gitti, Terzic ile Rusça konuştuğunu öğrenince 'Tamam geliyorum' dedim. Bu kulübün tarihi ve atmosferi çocukluk hayali gibiydi. Ama tribünlerdeki o coşkuyu görünce her şey gerçek oldu" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe hayalimdi
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın Rus yıldızı Arina bu sezonun ilk yarısında Çin'de Shanghai forması giyecek. Volleypeople'da soruları yanıtlayan Arina, Türkiye'ye transfer süreci hakkında, "Beni durduran tek şey İngilizceydi. Babam İstanbul'a gitti, Terzic ile Rusça konuştuğunu öğrenince 'Tamam geliyorum' dedim. Bu kulübün tarihi ve atmosferi çocukluk hayali gibiydi. Ama tribünlerdeki o coşkuyu görünce her şey gerçek oldu" dedi.
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