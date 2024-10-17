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Haberler Fenerbahçe

9 futbolcu geri döndü

Sarı lacivertlilerde milli takımlara giden 13 futbolcudan 9'u takıma döndü. Amrabat, En-Nesyri, Livakovic ve Szymanski ise bugün geri gelecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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9 futbolcu geri döndü

Sarı lacivertlilerde milli takımlara giden 13 futbolcudan 9'u takıma döndü. Amrabat, En-Nesyri, Livakovic ve Szymanski ise bugün geri gelecek.

2 OYUNCUDAN GÜZEL HABER

Kanarya'da sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş takımla çalışmalara başladı. Allan SaintMaximin ve İsmail Yüksek ise bireysel olarak çalışmalarına devam ediyor.

HAZIRLIKLAR DEVAM ETTİ

Fenerbahçe, Süper Lig 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 3 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

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