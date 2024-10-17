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1 numara Fenerbahçe
Paris 2024'te çeyrek finalde elenmesi nedeniyle mental açıdan zor bir süreç yaşadığını belirten Tokyo 2020 şampiyonu Busenaz Sürmeneli, yenilgiyi de tecrübe etmenin önemine değindi. Sürmeneli, "Fenerbahçe sporcularına verilen değer anlamında en üst düzeyde olan kulüp. Sunulan olanaklar, sağlanan maddi ve manevi destek olarak zirvede. Yensek de yenilsek de bu fark etmiyor" dedi.
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