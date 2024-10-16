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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci endişesi!

Fenerbahçe'nin sözleşme görüşmelerini sürdürdüğü İrfan Can Kahveci, A Milli Takım formasıyla İzlanda ve Karadağ maçlarında fileleri havalandırdı. Yükselen performansının ardından sarı lacivertli yönetim harekete geçti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci endişesi!

Fenerbahçe'de geçen sezon hem gol hem de asist olarak çift haneli rakamlara ulaşan İrfan Can Kahveci, Mourinho yönetimindeki takımda 11'e girmekte zorlanıyor. Bu sezon 11 resmi maçta 416 dakika süre alan futbolcu, sadece ligdeki Adana Demirspor karşılaşmasında 90 dakika sahada kalabildi. 31 Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye 4.5 yıllık imza atan 29 yaşındaki oyuncu, EURO 2024 sonrası gelen teklifleri kabul etmemişti. Sabah'ta yer alan haebre göre; sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek İrfan'ı Başakşehir'den 7 milyon Euro'ya alan sarı-lacivertli yönetim, futbolcuyu para kazanmadan kaybetmek istemiyor.

MOURINHO'NUN PLANI

Yeni sözleşme için birkaç kez görüşülmesine rağmen hâlâ resmi imza aşamasına gelinmemesi, yönetimi alarma geçirdi. Futbolcunun Karadağ ve İzlanda maçlarında milli forma ile ortaya koyduğu performans da bu durumda etkili oldu. İki maçın da kilidini açan Kahveci'nin takımda daha çok süre alması bekleniyor. Teknik direktör Jose Mourinho da bu rahatsızlığın farkında. Portekizli çalıştırıcı sadece İrfan Can değil, Cengiz Ünder'i de kazanmak ve daha fazla süre verebilmek için yeni planlar üzerinde çalışıyor. Hoca, Türkiye Kupası'nın da başlamasıyla tüm oyuncularına forma verme şansını yakalayacak.

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