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Haberler Fenerbahçe

Sağ kanat İrfan’ın

Yıldız oyuncu, milli takımdaki performansıyla Jose’den formayı kaptı. Karadağ ve İzlanda filelerini havalandıran İrfan Can Kahveci, teknik direktör Jose Mourinho'nun da beğenisini bir kez daha kazandı. Samsunspor deplasmanında sağ kanat İrfan Can'ın olacak. Tadic sola geçecek

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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Sağ kanat İrfan’ın

Geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesiyle birlikte hamle oyuncusu haline gelmişti. Ligde sadece Adana Demirspor maçına ilk 11 başlayan yıldız isim, ikinci haftadaki Göztepe ve en son oynanan Antalyaspor karşılaşmasında süre dahi alamadı. 4 mücadelede de sonradan oyuna giren İrfan Can Kahveci milli takımda ise sergilediği oyunla adeta gövde gösterisi yaptı.

MAXIMIN'İN YERİNE

Hem Karadağ hem de İzlanda karşısında ağları sarsan 29 yaşındaki oyuncu, bu performansıyla teknik direktör Jose Mourinho'yu da mest etti. Pazar günü oynanacak olan Samsunspor maçının kadrosunu belirlemeye başlayan Portekizli çalıştırıcının İrfan Can'ı 11'e koyma kararı olduğu öğrenildi. Tecrübeli futbolcu, sağ kanada geçecek. Sezon başından bu yana bu bölgede oynayan Dusan Tadic ise yeniden eski görev yeri, sol kanada dönecek. Maximin kadroda olsa da yedek başlayacak.

BÜYÜK TOPÇUSUN ABİM

İrfan Can Kahveci'nin sosyal medyadaki paylaşımına, Arda Güler'den yanıt geldi. Genç yıldız, "Büyük topçusun be abim" yorumunu yaptı. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nin resmi hesabı da İrfan Can Kahveci'nin fotoğrafını paylaştı.

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