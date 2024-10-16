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Haberler Fenerbahçe

Hazırlıklar tam gaz

Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho önderliğinde dün Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti. Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki idman salonda core çalışmaları ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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Hazırlıklar tam gaz
Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho önderliğinde dün Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti. Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki idman salonda core çalışmaları ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.
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