FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'ya övgü dolu sözler: Bugünkü Real Madrid'in mimarı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sakatlığı sebebiyle futbola erken yaşta veda etmiş olan Real Madrid'in yetenekli stoperi Raphael Varane tarafından övgü yağmuruna tutuldu. Varane, Mourinho'nun bugünkü Real Madrid'in en büyük mimarı olduğunu söyledi. İşte o ifadeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 13:45 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 14:03
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Raphael Varane, 2011 yılında Fransız ekibinden LaLiga devine transfer olmuş ve 2021 yazına kadar orada forma giymişti.
Birkaç hafta önce emekliliğini duyuran 31 yaşındaki oyuncu, 2 yıl önce de Fransa Milli Takımı'ndan ayrılmıştı.
Varane, sakatlığı sebebiyle Real Madrid'den sonra gittiği kulüplerde beklenilen performansı gösteremedi ve futbola devam etmeme kararı aldı.
L'Equipe'ta konuşan Fransız yıldız, Jose Mourinho'nun Manuel Pellegrini'nin yerini alarak kulüpte mükemmel bir şey başlattığını söyledi.
Varane ayrıca, "Her zaman her konuda aynı fikirde olmasak da ondan çok şey öğrendim." dedi.
"Real Madrid'in, tarihteki en iyi Barcelona'yı geride bırakarak Kral Kupası ve Lig kazandığı üç yıl..."
Real Madrid'de geçirdiği süre ile ilgili konuşurken ise Mourinho'nun, gençleri olması gerektiği gibi değerlendirerek bir yıldıza çevirdiğinden bahsetti.
"Gençlere en üst düzeyde oynamayı öğrenmeleri ve fiziksel olarak olgunlaşmaları için zaman tanıyan bir kulübe geldiğim için şanslıyım."
Mourinho'nun mimarı olduğu sistemi överek "Real Madrid'in yıllarca benimle, Fede Valverde, Vinicius Jr veya Rodrygo Goes ile yaptıkları şey olağanüstü" dedi.
Carlo Ancelotti'nin ise mükemmeliyetçiliğine atıfta bulunarak, "Futbol hatalarla dolu bir oyun olmaya devam etmeli" ifadelerine yer verdi.
Haberde ayrıca Fransız stoperin, "Diğer kulüplerin özellikle genç oyunculara yaklaşım konusunda Real Madrid'i örnek alması gerekiyor" söylemi dikkat çekti.
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