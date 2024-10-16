FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'ya övgü dolu sözler: Bugünkü Real Madrid'in mimarı

Real Madrid'de geçirdiği süre ile ilgili konuşurken ise Mourinho'nun, gençleri olması gerektiği gibi değerlendirerek bir yıldıza çevirdiğinden bahsetti.

"Gençlere en üst düzeyde oynamayı öğrenmeleri ve fiziksel olarak olgunlaşmaları için zaman tanıyan bir kulübe geldiğim için şanslıyım."