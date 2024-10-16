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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'ya övgü dolu sözler: Bugünkü Real Madrid'in mimarı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sakatlığı sebebiyle futbola erken yaşta veda etmiş olan Real Madrid'in yetenekli stoperi Raphael Varane tarafından övgü yağmuruna tutuldu. Varane, Mourinho'nun bugünkü Real Madrid'in en büyük mimarı olduğunu söyledi. İşte o ifadeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 13:45 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 14:03
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FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'ya övgü dolu sözler: Bugünkü Real Madrid'in mimarı

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen dünyaca ünlü Portekizli Jose Mourinho, eski oyuncusu tarafından övgü yağmuruna tutuldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'ya övgü dolu sözler: Bugünkü Real Madrid'in mimarı

Real Madrid'de çalıştırdığı oyuncu, Mourinho'nun bugünkü Real Madrid'in mimarı olduğunu, "Muazzam bir şey başlattı" sözleri ile ifade etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'ya övgü dolu sözler: Bugünkü Real Madrid'in mimarı

İşte yakın tarihte emekli olduğunu açıklayan ve Real Madrid'in "altın çağı" oyuncularından olan o isim ve övgü dolu sözleri...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'ya övgü dolu sözler: Bugünkü Real Madrid'in mimarı

Raphael Varane, 2011 yılında Fransız ekibinden LaLiga devine transfer olmuş ve 2021 yazına kadar orada forma giymişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'ya övgü dolu sözler: Bugünkü Real Madrid'in mimarı

Birkaç hafta önce emekliliğini duyuran 31 yaşındaki oyuncu, 2 yıl önce de Fransa Milli Takımı'ndan ayrılmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'ya övgü dolu sözler: Bugünkü Real Madrid'in mimarı

Varane, sakatlığı sebebiyle Real Madrid'den sonra gittiği kulüplerde beklenilen performansı gösteremedi ve futbola devam etmeme kararı aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'ya övgü dolu sözler: Bugünkü Real Madrid'in mimarı

L'Equipe'ta konuşan Fransız yıldız, Jose Mourinho'nun Manuel Pellegrini'nin yerini alarak kulüpte mükemmel bir şey başlattığını söyledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'ya övgü dolu sözler: Bugünkü Real Madrid'in mimarı

Varane ayrıca, "Her zaman her konuda aynı fikirde olmasak da ondan çok şey öğrendim." dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'ya övgü dolu sözler: Bugünkü Real Madrid'in mimarı

"Real Madrid'in, tarihteki en iyi Barcelona'yı geride bırakarak Kral Kupası ve Lig kazandığı üç yıl..."

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'ya övgü dolu sözler: Bugünkü Real Madrid'in mimarı

Real Madrid'de geçirdiği süre ile ilgili konuşurken ise Mourinho'nun, gençleri olması gerektiği gibi değerlendirerek bir yıldıza çevirdiğinden bahsetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'ya övgü dolu sözler: Bugünkü Real Madrid'in mimarı

"Gençlere en üst düzeyde oynamayı öğrenmeleri ve fiziksel olarak olgunlaşmaları için zaman tanıyan bir kulübe geldiğim için şanslıyım."

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'ya övgü dolu sözler: Bugünkü Real Madrid'in mimarı

Mourinho'nun mimarı olduğu sistemi överek "Real Madrid'in yıllarca benimle, Fede Valverde, Vinicius Jr veya Rodrygo Goes ile yaptıkları şey olağanüstü" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'ya övgü dolu sözler: Bugünkü Real Madrid'in mimarı

Carlo Ancelotti'nin ise mükemmeliyetçiliğine atıfta bulunarak, "Futbol hatalarla dolu bir oyun olmaya devam etmeli" ifadelerine yer verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'ya övgü dolu sözler: Bugünkü Real Madrid'in mimarı

Haberde ayrıca Fransız stoperin, "Diğer kulüplerin özellikle genç oyunculara yaklaşım konusunda Real Madrid'i örnek alması gerekiyor" söylemi dikkat çekti.

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