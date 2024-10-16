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Benim için çok özel
Sezon başında Fenerbahçe'den Brighton'a 30 milyon euro'ya transfer olan Ferdi Kadıoğlu, kariyerindeki 300'üncü maça milli takım formasıyla İzlanda karşısında çıktı. Tecrübeli oyuncu, bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı ve "Kariyerimin 300. maçında milli takım formasıyla böyle güzel bir galibiyet almak benim için çok özel. Nicelerine" notunu yazdı.
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