  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Libya’da mahsur kaldı

Libya’daki Al Abraq Havaalanı’nda mahsur kaldığını açıklayan Osayi-Samuel için Fenerbahçe devreye girdi. Taraftarlar da sosyal medyada Nijeryalı oyuncuya büyük destek verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Libya’da mahsur kaldı

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'ndeki Libya maçı için ülkeye giden Nijerya Milli Takımı'nın uçağı inmesi gereken havalimanı yerine Bingazi'deki Al Abraq Havaalanı'na indirildi. Burada sorunlar yaşayan Nijerya kafilesi, havaalanında saatlerce mahsur bırakıldı. Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel de milli takımdaki oyunculardan biri. Tecrübeli sağ bek, yaşananların ardından Snapchat hesabından, "15 saattir hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan rastgele bir Libya havaalanında mahsur kaldım..." ifadelerini kullandı. Afrika Futbol Konfederasyonu'nu etiketleyen 26 yaşındaki oyuncu, "Daha iyisini yapabilirsiniz" dedi. Osayi'nin bu isyanı sosyal medyada gündem oldu. Bulunduğu alanda internet sıkıntısı olmasına rağmen Sportif Direktör Mario Branco, Nijeryalı oyuncuyla temasa geçti ve gerekli işlemler jet hızıyla başladı. Taraftarlar da sosyal meydan Osayi'ye büyük destek verdi.

İsyan etti

Nijerya Milli Takımı'nın ve Bayer Leverkusen'in yıldızı Victor Boniface ise konuyla alakalı, "Neredeyse 13 saattir havalimanındayım. Yemek, internet ve uyuyacak yer yok" ifadelerini kullandı.

Mourinho istemişti G.Saray'a devreye girdi
Fenerbahçe'nin B planı hazır! Medina'nın alternatifi Arjantin'den
DİĞER
Ahmet Çakar'dan A Milli Takım'a eleştiri: Amatör takımın yiyeceği gol | "İzlanda'ya futbol dersi verdik"
12 bebeğin ölümüne neden oldular! Yenidoğan bebek vurgununda evladını kaybeden aileler konuştu
G.Saray'da Zaha sıkıntısı!
F.Bahçe'den kanat operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA duyurdu! Kerem Aktürkoğlu'nun golü... UEFA duyurdu! Kerem Aktürkoğlu'nun golü... 01:45
UEFA duyurdu! Kerem Aktürkoğlu'nun golü... UEFA duyurdu! Kerem Aktürkoğlu'nun golü... 01:45
Galatasaray'dan 30 isimli kaleci listesi! 4 kişilik ekip kuruldu Galatasaray'dan 30 isimli kaleci listesi! 4 kişilik ekip kuruldu 01:37
Bizim Çocuklar İzlanda'da fırtına gibi esti! Bizim Çocuklar İzlanda'da fırtına gibi esti! 01:30
Montella: Türk yüreğiyle oynadılar! Montella: Türk yüreğiyle oynadılar! 01:30
UEFA'dan İzlanda zaferi sonrası Türkiye paylaşımı! UEFA'dan İzlanda zaferi sonrası Türkiye paylaşımı! 01:30
Daha Eski
Bizim Çocuklar liderliğini korudu! İşte gruptaki puan durumu Bizim Çocuklar liderliğini korudu! İşte gruptaki puan durumu 01:30
Penaltıda büyük şanssızlık! İşte golün iptal nedeni Penaltıda büyük şanssızlık! İşte golün iptal nedeni 01:30
A Milli Takım 2 penaltı kazandı! A Milli Takım 2 penaltı kazandı! 01:30
Euroleague'den Biberovic ve Bryant'a ceza Euroleague'den Biberovic ve Bryant'a ceza 01:29
Afrika'da maçın ardından saha karıştı! Afrika'da maçın ardından saha karıştı! 01:29
Hatipoğlu'ndan Rafa Silva ve Osimhen açıklaması! Hatipoğlu'ndan Rafa Silva ve Osimhen açıklaması! 01:29