Libya’da mahsur kaldı

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'ndeki Libya maçı için ülkeye giden Nijerya Milli Takımı'nın uçağı inmesi gereken havalimanı yerine Bingazi'deki Al Abraq Havaalanı'na indirildi. Burada sorunlar yaşayan Nijerya kafilesi, havaalanında saatlerce mahsur bırakıldı. Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel de milli takımdaki oyunculardan biri. Tecrübeli sağ bek, yaşananların ardından Snapchat hesabından, "15 saattir hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan rastgele bir Libya havaalanında mahsur kaldım..." ifadelerini kullandı. Afrika Futbol Konfederasyonu'nu etiketleyen 26 yaşındaki oyuncu, "Daha iyisini yapabilirsiniz" dedi. Osayi'nin bu isyanı sosyal medyada gündem oldu. Bulunduğu alanda internet sıkıntısı olmasına rağmen Sportif Direktör Mario Branco, Nijeryalı oyuncuyla temasa geçti ve gerekli işlemler jet hızıyla başladı. Taraftarlar da sosyal meydan Osayi'ye büyük destek verdi.

İsyan etti

Nijerya Milli Takımı'nın ve Bayer Leverkusen'in yıldızı Victor Boniface ise konuyla alakalı, "Neredeyse 13 saattir havalimanındayım. Yemek, internet ve uyuyacak yer yok" ifadelerini kullandı.