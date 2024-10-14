DİĞER
Yüksek'ten uçacak
Sofyan Amrabat transferi sonrasında formasını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan İsmail Yüksek, Avrupa hayalini gerçekleştirmek istediğini yönetime iletti. 25 yaşındaki orta sahayı Benfica ve Marsilya yakından takip ediyor. İsmail, geçen sezonun devre arasında Lyon'dan gelen teklifi 'şampiyonluk yaşamak istiyorum' diyerek reddetmişti.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.