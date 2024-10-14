TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ryan Kent'ten kurtuluyor! Yeni adresi belli oldu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Ryan Kent, gösterdiği performansla bekleneni verememişti. Hem İsmail Kartal hem de Jose Mourinho'nun forma şansı vermediği İngiliz futbolcu, kendisine gelen tüm teklifleri reddederek takımda kalmıştı. Sarı-lacivertliler, kadro dışı kalan 27 yaşındaki futbolcuyla ocak ayında vedalaşmaya hazırlanıyor. İşte Kent'in yeni adresi... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimlerin başındaysa Ryan Kent geliyor.
Geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak transfer edilen İngiliz oyuncu, gösterdiği performansla beklentilerin altında kalmıştı.
Kendisi için gelen tüm teklifleri reddederek takımda kalan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, kadro dışı bırakılmıştı.
Fenerbahçe, hem İsmail Kartal hem de Jose Mourinho tarafından yetersiz bulunan Ryan Kent'ten devre arasında kurtulacak.
İNGİLTERE'YE DÖNÜYOR
Ada'dan talipleri olan oyuncunun menajerine, 'gelen tekliflerden birini kabul edin' mesajı iletildi.
Ryan Kent, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 1 maçta 68 dakika süre aldı.
İngiliz futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Kent'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 2.7 milyon Euro.
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