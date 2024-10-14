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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ryan Kent'ten kurtuluyor! Yeni adresi belli oldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Ryan Kent, gösterdiği performansla bekleneni verememişti. Hem İsmail Kartal hem de Jose Mourinho'nun forma şansı vermediği İngiliz futbolcu, kendisine gelen tüm teklifleri reddederek takımda kalmıştı. Sarı-lacivertliler, kadro dışı kalan 27 yaşındaki futbolcuyla ocak ayında vedalaşmaya hazırlanıyor. İşte Kent'in yeni adresi... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 09:31
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ryan Kent'ten kurtuluyor! Yeni adresi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ryan Kent'ten kurtuluyor! Yeni adresi belli oldu

Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ryan Kent'ten kurtuluyor! Yeni adresi belli oldu

Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda eksik bölgelerini güçlendirmeyi planlayan Kanarya, takımda düşünülmeyen bazı isimlerle de vedalaşacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ryan Kent'ten kurtuluyor! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimlerin başındaysa Ryan Kent geliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ryan Kent'ten kurtuluyor! Yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak transfer edilen İngiliz oyuncu, gösterdiği performansla beklentilerin altında kalmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ryan Kent'ten kurtuluyor! Yeni adresi belli oldu

Kendisi için gelen tüm teklifleri reddederek takımda kalan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, kadro dışı bırakılmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ryan Kent'ten kurtuluyor! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe, hem İsmail Kartal hem de Jose Mourinho tarafından yetersiz bulunan Ryan Kent'ten devre arasında kurtulacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ryan Kent'ten kurtuluyor! Yeni adresi belli oldu

İNGİLTERE'YE DÖNÜYOR

Ada'dan talipleri olan oyuncunun menajerine, 'gelen tekliflerden birini kabul edin' mesajı iletildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ryan Kent'ten kurtuluyor! Yeni adresi belli oldu

Ryan Kent, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 1 maçta 68 dakika süre aldı.

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