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Haberler Fenerbahçe

Sadece %7'sini değerlendirdi

İspanyol medyası, En-Nesyri'nin Fenerbahçe macerasının iyi başlamadığını istatistikler üzerinden duyurdu: "Faslı forvetin gol beklentisi 2.94, maçı başına ortalama ise 2.1 şut çekiyor ve bunların sadece 1.1'i isabetli. Kale önündeki etkinliği zayıf kalan En-Nesyri, fırsatların sadece %7'sini değerlendirebildi." 'Munchodeporte.com" bu istatistikler eşliğinde Sevilla'nın En-Nesyri'yi yeniden kadrosuna katabileceğini iddia etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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Sadece %7'sini değerlendirdi
İspanyol medyası, En-Nesyri'nin Fenerbahçe macerasının iyi başlamadığını istatistikler üzerinden duyurdu: "Faslı forvetin gol beklentisi 2.94, maçı başına ortalama ise 2.1 şut çekiyor ve bunların sadece 1.1'i isabetli. Kale önündeki etkinliği zayıf kalan En-Nesyri, fırsatların sadece %7'sini değerlendirebildi." 'Munchodeporte.com" bu istatistikler eşliğinde Sevilla'nın En-Nesyri'yi yeniden kadrosuna katabileceğini iddia etti.
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