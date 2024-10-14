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Sadece %7'sini değerlendirdi
İspanyol medyası, En-Nesyri'nin Fenerbahçe macerasının iyi başlamadığını istatistikler üzerinden duyurdu: "Faslı forvetin gol beklentisi 2.94, maçı başına ortalama ise 2.1 şut çekiyor ve bunların sadece 1.1'i isabetli. Kale önündeki etkinliği zayıf kalan En-Nesyri, fırsatların sadece %7'sini değerlendirebildi." 'Munchodeporte.com" bu istatistikler eşliğinde Sevilla'nın En-Nesyri'yi yeniden kadrosuna katabileceğini iddia etti.
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