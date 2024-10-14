Kayıp aranıyor

Geçen sezon başında Rus ekibi Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin euroya transfer edilmişti, Sebastian Szymanski... Polonyalı oyuncunun transferiyle sadece kadro güçlenmemiş aynı zamanda ezeli rakip Galatasaray'a da çalım atılmıştı. Fenerbahçeli taraftarlar bir yandan bu çalımın keyfini sürerken, diğer yandan da Szymanski'nin attığı gollerle coştukça coşar hale gelmiş, Galatasaraylı futbol severler ise kendi yönetimlerine tepki göstermişti.

25 GOLE KATKI YAPTI

Fenerbahçe formasını sezonun ilk resmi karşılaşması olan Zimbru mücadelesinde sırtına geçiren Szymanski, bu maçta ağları sarstı. Sonrasında performansını katlayarak devam ettiren Polonyalı oyuncu, Avrupa'da ve ligde çıktığı ilk 13 maçta 7 gol, 4 asistle taraftarın gönlüne bir anda taht kurdu. Süper Lig'in ilk yarısında da fırtına gibi esen Sebastian, sezonun ilk bölümünü, 9 gol, 8 asistle tamamladı. Lig ve Avrupa'da ise toplamda 12 gol, 13 asiste ulaştı.

10 AYDA SADECE 2 GOL

Ancak sezonun ikinci yarısıyla birlikte Polonyalı yıldızın skor katkısı iyice azaldı. Avrupa'daki maçlarda sadece 2 asist yapabilen Szymanski, ligde de 5 asistte kaldı ve sadece 1 gol atabildi. Sezonun ikinci yarısındaki düşüş, bu sezon da devam ediyor. Şu ana kadar Süper Lig, Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve Avrupa Ligi'nde 13 maça çıkan 25 yaşındaki orta saha, 1 gol, 2 asist üretebildi. Ligde henüz ağları havalandıramayan Szymanski'nin performansı taraftarı endişelendiriyor.