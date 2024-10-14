  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin Samsunspor hazırlıkları sürüyor!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 20:37
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'nin Samsunspor hazırlıkları sürüyor!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

G.Saray'dan F.Bahçe'ye bomba transfer çalımı!
A Milli Takım'ın İzlanda maçı ilk 11'i belli oldu!
DİĞER
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan sağ kanat hamlesi! Immobile ikna edecek...
Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
Hatipoğlu'ndan Rafa Silva ve Osimhen açıklaması!
'G.Saray'ın Osimhen'i alma planı yok'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Samsunspor hazırlıkları sürüyor! F.Bahçe'de Samsunspor hazırlıkları sürüyor! 20:37
Fırtına'nın Başakşehir mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Başakşehir mesaisi sürüyor! 20:16
A Milli Takım'ın İzlanda maçı ilk 11'i belli oldu! A Milli Takım'ın İzlanda maçı ilk 11'i belli oldu! 19:22
Hatipoğlu'ndan Rafa Silva ve Osimhen açıklaması! Hatipoğlu'ndan Rafa Silva ve Osimhen açıklaması! 19:06
İzlanda Türkiye maçı için flaş karar! Resmen belli oldu İzlanda Türkiye maçı için flaş karar! Resmen belli oldu 17:20
Sezona İlkan Karaman'ın adı verildi Sezona İlkan Karaman'ın adı verildi 16:44
Daha Eski
Sivasspor'un Hatayspor hazırlıkları sürüyor Sivasspor'un Hatayspor hazırlıkları sürüyor 16:40
TBF yeni sezona Asım Pars'ın adını verdi TBF yeni sezona Asım Pars'ın adını verdi 16:15
Konyaspor'da hayrete düşüren sakatlık! Konyaspor'da hayrete düşüren sakatlık! 15:59
'G.Saray'ın Osimhen'i alma planı yok' 'G.Saray'ın Osimhen'i alma planı yok' 15:43
Santos gittiği yerde de olay oldu! Santos gittiği yerde de olay oldu! 15:31
Gündemi sarsacak iddia! Arda F.Bahçe'ye mi dönüyor? Gündemi sarsacak iddia! Arda F.Bahçe'ye mi dönüyor? 15:24