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Livakovic ve Sofyan Amrabat sevindi
UEFA Uluslar A Ligi, 1. Grup'ta İskoçya'yı ağırlayan Hırvatistan 2-1 kazanırken, Dominik Livakovic, 90 dakika sahada kaldı. 6 puana yükselen Hırvatistan, salı akşamı Polonya deplasmanına çıkacak. Yeni transferlerden Sofyan Amrabat'ın formasını giydiği Fas ise, Afrika Uluslar kupası B Grubu'nda Orta Afrika Cumhuriyetini evinde 5-0 mağlu etti. Amrabat 90 dakika forma giyerken 3'te 3 yapan Fas, 9 puanla zirvedeki yerini korudu.
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