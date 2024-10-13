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Haberler Fenerbahçe

Kadınlarda derbi zamanı

Kadınlarda derbi zamanı... Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde bugün; oynadığı 5 maçı da kazanan ve liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Dereağazı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde ezeli rakibi Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nı konuk edecek. Saat 14.00'te başlayacak olan mücadele hem FB TV hem de GS TV'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 06:50
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Kadınlarda derbi zamanı

Kadınlarda derbi zamanı... Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde bugün; oynadığı 5 maçı da kazanan ve liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Dereağazı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde ezeli rakibi Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nı konuk edecek. Saat 14.00'te başlayacak olan mücadele hem FB TV hem de GS TV'den naklen yayınlanacak.

6 PUAN GERİDE

Fenerbahçe Petrol Ofisi'nden Ece Türkoğlu ve Roselord Borgella attıkları 5'er golle gol krallığında birinciliği paylaşırken, Galatasaray Petrol Ofisi'nden Ebru Topçu'nun ise 4 golü bulunuyor. G.Saray, 2'nci haftadaki Ünye Kadın Spor ile 3'üncü haftadaki Trabzonspor karşılaşmalarını oynamadı. 5 haftada oynadığı 3 maçı kazanan sarı-kırmızılılar, 9 puanda ve lider F.Bahçe'nin 6 puan gerisinde.

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