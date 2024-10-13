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İkisiyle de görüşüyoruz
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci'nin sözleşmeleri hakkında konuştu ve "Biz ikisiyle de görüşüyoruz. Bırakmak aklımızın ucundan geçmez ama fiyatta enteresan şeyler olur ya da adamın ailevi bir sorunu olur gitmek isterse onu bilemem. İkisini de hem biz hem de hocamız çok tutuyor. Uzun yıllar beraber olmak istiyoruz. Durum bu" dedi.
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