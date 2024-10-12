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Haberler Fenerbahçe

Arda Güler piyangosu

Sarı lacivertliler, 2023 yaz transfer döneminde Arda Güler'i Real Madrid'e bonuslarla 30 milyon euro'ya satmıştı. Arda'nın sözleşmesinde F.Bahçe'yi sevindirecek madde ortaya çıktı. AS'ta yer alan habere göre; Arda Güler, Real Madrid'de 15 maça daha çıkması durumunda Fenerbahçe 2 milyon euro kazanacak. 19 yaşındaki orta saha Real Madrid formasıyla bu sezon 10 maçta görev alırken gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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Arda Güler piyangosu
Sarı lacivertliler, 2023 yaz transfer döneminde Arda Güler'i Real Madrid'e bonuslarla 30 milyon euro'ya satmıştı. Arda'nın sözleşmesinde F.Bahçe'yi sevindirecek madde ortaya çıktı. AS'ta yer alan habere göre; Arda Güler, Real Madrid'de 15 maça daha çıkması durumunda Fenerbahçe 2 milyon euro kazanacak. 19 yaşındaki orta saha Real Madrid formasıyla bu sezon 10 maçta görev alırken gol veya asist katkısı sağlayamadı.
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