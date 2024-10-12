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Arda Güler piyangosu
Sarı lacivertliler, 2023 yaz transfer döneminde Arda Güler'i Real Madrid'e bonuslarla 30 milyon euro'ya satmıştı. Arda'nın sözleşmesinde F.Bahçe'yi sevindirecek madde ortaya çıktı. AS'ta yer alan habere göre; Arda Güler, Real Madrid'de 15 maça daha çıkması durumunda Fenerbahçe 2 milyon euro kazanacak. 19 yaşındaki orta saha Real Madrid formasıyla bu sezon 10 maçta görev alırken gol veya asist katkısı sağlayamadı.
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