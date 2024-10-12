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Haberler Fenerbahçe

Amad Diallo sesleri

Branco'nun takibindeki diğer oyuncunun ise Amad Diallo olduğu öne sürüldü. Maximin, 1 yıllığına kiralandı ve satın alma opsiyonu bulunmuyor. Bu nedenle hızlı kanat arayışındaki Fenerbahçe'nin, Manchester United'ın genç yeteneğini izlediği iddia edildi. Kırmızı Şeytanlar, 2021'in ocak ayında 22 yaşındaki oyuncu için Atalanta'ya 21.3 milyon euro ödemişti. Diallo, 1 sezon Rangers'ta bir sezon da Sunderland'de kiralık olarak oynadı. Ten Hag, bu yıl Fildişi Sahilli futbolcuya zaman zaman şans veriyor. Genç futbolcunun sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon bulunduğu için bu transferde sezon sonunun beklenmesi zorunlu olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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Amad Diallo sesleri

Branco'nun takibindeki diğer oyuncunun ise Amad Diallo olduğu öne sürüldü. Maximin, 1 yıllığına kiralandı ve satın alma opsiyonu bulunmuyor. Bu nedenle hızlı kanat arayışındaki Fenerbahçe'nin, Manchester United'ın genç yeteneğini izlediği iddia edildi. Kırmızı Şeytanlar, 2021'in ocak ayında 22 yaşındaki oyuncu için Atalanta'ya 21.3 milyon euro ödemişti. Diallo, 1 sezon Rangers'ta bir sezon da Sunderland'de kiralık olarak oynadı. Ten Hag, bu yıl Fildişi Sahilli futbolcuya zaman zaman şans veriyor. Genç futbolcunun sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon bulunduğu için bu transferde sezon sonunun beklenmesi zorunlu olacak.

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