20 günde devrialem

Milli araya 'bay' haftasının ardından giren ve 17 günlük bir dinlenme süreci elde eden Fenerbahçe'yi ara sonrasında zorlu bir viraj bekliyor. Sarı-lacivertliler, 10 Kasım'daki diğer milli araya kadar 20 günlük süreçte 4'ü Süper Lig, 2'si UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplamda 6 karşılaşmaya çıkacak. Bunların 3'ünü kendi evinde oynayacak olan sarı-kanarya, 3 mücadeleye de deplasmanda çıkacak. Fenerbahçe bu zorlu periyodun ilk startını 20 Ekim Pazar günü Samsunspor deplasmanında verecek

HEDEF 6'DA 6 YAPMAK

Kanarya, bu maçtan 4 gün sonra ise Avrupa Ligi'nde İngiliz devi Manchester United'ı Kadıköy'de konuk edecek. Avrupa dönüşünün üçüncü gününde yine evinde Bodrum FK'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe, 3 Kasım'da Trabzonspor deplasmanına gidecek. Trabzon deplasmanı dönüşü ise AZ Alkmaar maçı için Hollanda'ya gidecek olan Jose Mourinho'nun talebeleri; 8 Kasım'da İstanbul'a dönecek ve 10 Kasım'da Sivasspor'la karşılaşacak. Neredeyse 3 günde bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de hedef; 6'da 6 yapmak.