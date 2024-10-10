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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Medina'nın alternatifini buldu! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe'nin sezon başında en çok transferini istediği isimlerin başında Boca Juniors forması giyen Medina geliyor. Bu transfer mutlu sona ulaşamayan sarı-lacivertliler B planını yine Arjantin Ligi'nde buldu. İşte o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Medina'nın alternatifini buldu! Bonservis bedeli...

Boca Juniors'ın Medina konusunda 31 Aralık tarihine kadar imzaların atılmasını istemesi dengeleri değiştirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Medina'nın alternatifini buldu! Bonservis bedeli...

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin istediği orta sahanın yine Arjantin'den olacağı öne sürüldü. Sarı- Lacivertliler ise Racing forması giyen Juan Nardoni'yi radarına aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Medina'nın alternatifini buldu! Bonservis bedeli...

Oyuncunun piyasa değeri 6 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Medina'nın alternatifini buldu! Bonservis bedeli...

6 milyon Euro bonservisi olan Nardoni'nin Medina ile arasındaki 9 milyon Euro'luk farkın önem arz ettiği bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Medina'nın alternatifini buldu! Bonservis bedeli...

B planını hazırlayan Fenerbahçeli kurmaylar, ekonomik durumu da göz önünde bulunduruyor. 22 yaşındaki orta saha, 2023 yılının başından beri Racing formasını terletiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Medina'nın alternatifini buldu! Bonservis bedeli...

Genç isim takımıyla 39 maça çıkarak 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Arjantin U23 takımında boy gösteren oyuncu; merkez orta saha, 10 numara, orta saha sağ ve sağ bek bölgelerinde oynayabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Medina'nın alternatifini buldu! Bonservis bedeli...

1.80 boyundaki genç isim, karşılaşmalarda güçlü fiziğini tekniğiyle birlikte iyi koordine edebiliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Medina'nın alternatifini buldu! Bonservis bedeli...

Öte yandan Kanarya'nın Medina için 10 milyon Euro bonservis bedeli + 5 milyon Euro bonus ödeyeceği ifade edilmişti.

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