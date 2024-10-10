Mourinho'dan sürpriz Kostic ve Maximin kararı! İşte Fenerbahçe'nin yeni 11'i
Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yoğun mesai sürüyor. Yoğun maç trafiğine girecek olan sarı lacivertlilerde Jose Mourinho kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Kanarya'da ilk 11'in vazgeçilmezlerinden olan o ismin kızağa çekileceği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Öte yandan Kanarya'da, Samsunspor maçı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Teknik Direktör Jose Mourinho, milli aradan sonraki süreç için kadro planlamasını hızlandırdı.
Portekizli hocanın ilerleyen dönemde sahaya süreceği ilk 11 ile ilgili flaş bir karar aldığı öğrenildi.
Milliyet'te yer alan habere göre, ilk 11'in değişmez isimlerinden Saint-Maximin, ilerleyen günlerde formasını kaptırabilir.
Mourinho'nun, Saint-Maximin yerine Filip Kostic'i ilk 11'de deneyebileceği belirtildi.
Böylelikle sarı lacivertlilerde sol tarafın Oosterwolde-Kostic ikilisinden oluşması bekleniyor.
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