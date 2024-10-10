  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Mourinho'dan sürpriz Kostic ve Maximin kararı! İşte Fenerbahçe'nin yeni 11'i

Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yoğun mesai sürüyor. Yoğun maç trafiğine girecek olan sarı lacivertlilerde Jose Mourinho kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Kanarya'da ilk 11'in vazgeçilmezlerinden olan o ismin kızağa çekileceği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 17:02
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mourinho'dan sürpriz Kostic ve Maximin kararı! İşte Fenerbahçe'nin yeni 11'i

Fenerbahçe, milli maçlar için verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.

Mourinho'dan sürpriz Kostic ve Maximin kararı! İşte Fenerbahçe'nin yeni 11'i

Sarı lacivertliler milli aradan sonra ligin 9. haftasında deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak.

Mourinho'dan sürpriz Kostic ve Maximin kararı! İşte Fenerbahçe'nin yeni 11'i

Karşılaşma 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Mourinho'dan sürpriz Kostic ve Maximin kararı! İşte Fenerbahçe'nin yeni 11'i

Öte yandan Kanarya'da, Samsunspor maçı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Mourinho'dan sürpriz Kostic ve Maximin kararı! İşte Fenerbahçe'nin yeni 11'i

Teknik Direktör Jose Mourinho, milli aradan sonraki süreç için kadro planlamasını hızlandırdı.

Mourinho'dan sürpriz Kostic ve Maximin kararı! İşte Fenerbahçe'nin yeni 11'i

Portekizli hocanın ilerleyen dönemde sahaya süreceği ilk 11 ile ilgili flaş bir karar aldığı öğrenildi.

Mourinho'dan sürpriz Kostic ve Maximin kararı! İşte Fenerbahçe'nin yeni 11'i

Milliyet'te yer alan habere göre, ilk 11'in değişmez isimlerinden Saint-Maximin, ilerleyen günlerde formasını kaptırabilir.

Mourinho'dan sürpriz Kostic ve Maximin kararı! İşte Fenerbahçe'nin yeni 11'i

Mourinho'nun, Saint-Maximin yerine Filip Kostic'i ilk 11'de deneyebileceği belirtildi.

Mourinho'dan sürpriz Kostic ve Maximin kararı! İşte Fenerbahçe'nin yeni 11'i

Böylelikle sarı lacivertlilerde sol tarafın Oosterwolde-Kostic ikilisinden oluşması bekleniyor.

Bursaspor tek golle turladı!
İşte G.Saray'ın ocak ayı bombası! Beşiktaş'a karşı şov yapmıştı
DİĞER
George Baldock’un ölümü kaza mı, cinayet mi? Bulunmadan 5 saat önce...
Başkan Erdoğan Osmanlı'nın göz bebeği Balkanlar'da! Arnavutluk'ta imzalar atıldı... Dünyaya İsrail uyarısı
Tek hedef 3 puan! İşte Montella'nın 11'i
Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan sürpriz Kostic ve Maximin kararı! Mourinho'dan sürpriz Kostic ve Maximin kararı! 17:02
Bursaspor tek golle turladı! Bursaspor tek golle turladı! 16:59
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı! A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı! 16:44
Toprak Razgatlıoğlu'nda şampiyonluk heyecanı! Toprak Razgatlıoğlu'nda şampiyonluk heyecanı! 16:19
Ziraat Türkiye Kupası'nda o maç yarıda kaldı! Ziraat Türkiye Kupası'nda o maç yarıda kaldı! 15:44
Tek hedef 3 puan! İşte Montella'nın 11'i Tek hedef 3 puan! İşte Montella'nın 11'i 15:23
Daha Eski
Dorukhan Toköz'den flaş Beşiktaş sözleri! Dorukhan Toköz'den flaş Beşiktaş sözleri! 15:03
Beşiktaş'ta Konyaspor mesaisi! Beşiktaş'ta Konyaspor mesaisi! 14:50
F.Bahçe'nin Samsunspor mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin Samsunspor mesaisi sürüyor! 14:48
Uşakspor - Bursaspor | CANLI İZLE Uşakspor - Bursaspor | CANLI İZLE 14:38
Slovakya - İsveç maçı hangi kanalda? Slovakya - İsveç maçı hangi kanalda? 13:37
Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda? Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda? 13:34