  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ Szymanski'deki düşüşün sebebi ortaya çıktı!

Geçtiğimiz sezondaki istatistiklerin bir hayli gerisinde kalan Sebastian Szymanski gösterdiği performansla eleştiriliyor. Fenerbahçe'nin yıldızındaki düşüşün sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 10:36
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ Szymanski'deki düşüşün sebebi ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de son dönemde Sebastian Szymaski'nin performansına yoğun eleştiri var.

FENERBAHÇE HABERLERİ Szymanski'deki düşüşün sebebi ortaya çıktı!

Polonyalı futbolcunun özellikle ofansif anlamda takıma katkı yapamaması tartışılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ Szymanski'deki düşüşün sebebi ortaya çıktı!

Bu konuda Galatasaraylı Mertens'in gol ve asist katkısı öne çıkartılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ Szymanski'deki düşüşün sebebi ortaya çıktı!

FENERBAHÇE 10 NUMARASIZ OYNUYOR

Ancak Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertli takım sanılanın aksine 10 numarasız oynuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ Szymanski'deki düşüşün sebebi ortaya çıktı!

Milliyet'in haberine göre, Szymanski her ne kadar ileri uca en yakın noktada yer alsa da net olarak 10 numara görevleri yok.

FENERBAHÇE HABERLERİ Szymanski'deki düşüşün sebebi ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de geçen sezon bir 6, iki 8 numara gibi kurulan bir orta saha hattı vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ Szymanski'deki düşüşün sebebi ortaya çıktı!

Burada Szymanski biraz daha öne çıkabiliyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ Szymanski'deki düşüşün sebebi ortaya çıktı!

Mourinho göreve geldikten sonra da bu düzeni korudu.

FENERBAHÇE HABERLERİ Szymanski'deki düşüşün sebebi ortaya çıktı!

MOURINHO DAHA YARATICI BİR OYUNCU İSTEMEDİ

Dinamik ve güçlü bir orta saha isteyen Portekizli teknik adam, Szymanski'nin yerine buraya daha yaratıcı bir oyuncu istemedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ Szymanski'deki düşüşün sebebi ortaya çıktı!

Ya da bu bölgede Tadic ve İrfan Can Kahveci gibi bu görevi daha rahat yapabilecek isimleri görevlendirmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ Szymanski'deki düşüşün sebebi ortaya çıktı!

Mourinho'nun Szymanski'nin genel performansından memnun olduğu, ancak ofansif yeteneklerini daha fazla sahaya yansıtmasını beklediği de ifade edildi.

Icardi için flaş transfer iddiası! Yeni takımını duyurdular
İşte G.Saray'ın ocak ayı bombası! Beşiktaş'a karşı şov yapmıştı
DİĞER
Bir Gece Masalı'nda Mahir ve Canfeza köşeye sıkıştı!
REZAL'ET'! Köfteci Yusuf, Arby’s, Arifoğlu, Saydam Catering... Halkın canına kastedenler kapatılsın! Taklit ve tağşiş listesi tam liste
İtalyanlar transferi duyurdu! Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber...
UEFA uyarısı sonrası G.Saray'dan flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA uyarısı sonrası G.Saray'dan flaş karar! UEFA uyarısı sonrası G.Saray'dan flaş karar! 11:01
Altınordu dağıldı Altınordu dağıldı 10:39
Szymanski gerçeği ortaya çıktı! Szymanski gerçeği ortaya çıktı! 10:35
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı yayın bilgileri Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı yayın bilgileri 10:26
Icardi için flaş transfer iddiası! Yeni takımını duyurdular Icardi için flaş transfer iddiası! Yeni takımını duyurdular 10:07
F.Bahçe'de ayrılık! Menajerine bildirdi F.Bahçe'de ayrılık! Menajerine bildirdi 09:57
Daha Eski
İşte G.Saray'ın ocak ayı bombası! Beşiktaş'a karşı şov yapmıştı İşte G.Saray'ın ocak ayı bombası! Beşiktaş'a karşı şov yapmıştı 09:46
Bugün hangi maçlar var?⚽ 10 Ekim Perşembe Bugün hangi maçlar var?⚽ 10 Ekim Perşembe 08:37
G.Saray'da Dybala gelişmesi! G.Saray'da Dybala gelişmesi! 00:18
Muslera'dan yeni rekor yolda! Muslera'dan yeni rekor yolda! 00:18
Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy sözleri! Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy sözleri! 00:18
F.Bahçe'de Arda Güler heyecanı! F.Bahçe'de Arda Güler heyecanı! 00:18