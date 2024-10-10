FENERBAHÇE HABERLERİ Szymanski'deki düşüşün sebebi ortaya çıktı!
Geçtiğimiz sezondaki istatistiklerin bir hayli gerisinde kalan Sebastian Szymanski gösterdiği performansla eleştiriliyor. Fenerbahçe'nin yıldızındaki düşüşün sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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FENERBAHÇE 10 NUMARASIZ OYNUYOR
Ancak Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertli takım sanılanın aksine 10 numarasız oynuyor.
Milliyet'in haberine göre, Szymanski her ne kadar ileri uca en yakın noktada yer alsa da net olarak 10 numara görevleri yok.
Fenerbahçe'de geçen sezon bir 6, iki 8 numara gibi kurulan bir orta saha hattı vardı.
Burada Szymanski biraz daha öne çıkabiliyordu.
Mourinho göreve geldikten sonra da bu düzeni korudu.
MOURINHO DAHA YARATICI BİR OYUNCU İSTEMEDİ
Dinamik ve güçlü bir orta saha isteyen Portekizli teknik adam, Szymanski'nin yerine buraya daha yaratıcı bir oyuncu istemedi.
Ya da bu bölgede Tadic ve İrfan Can Kahveci gibi bu görevi daha rahat yapabilecek isimleri görevlendirmedi.
Mourinho'nun Szymanski'nin genel performansından memnun olduğu, ancak ofansif yeteneklerini daha fazla sahaya yansıtmasını beklediği de ifade edildi.
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