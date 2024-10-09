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Haberler Fenerbahçe

Villeneuve d'Ascq LM: 52 - Fenerbahçe Opet: 81

Fenerbahçe Opet, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda Fransa'nın Villeneuve takımını 81-52 mağlup etti. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 23:24
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Villeneuve d'Ascq LM: 52 - Fenerbahçe Opet: 81

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu ilk haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımını 81-52 yendi.

Son iki yılın Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe, 2024-2025 sezonuna galibiyetle başladı.

Salon: Palacium

Hakemler: Jan Baloun (Çekya), Martin van Hoye (Belçika), Domen Krajnic (Slovenya)

Villeneuve d'Ascq LM: Bone 2, Foppossi 11, Leite 14, Slonjsak 10, Turcinovic 4, Causeur 2, Gueye 9, Kouadio, Le Guen

Fenerbahçe Opet: Williams 9, Sevgi Uzun 3, Badiane 6, Allemand 8, Meesseman 20, Atkins 10, Olcay Çakır Turgut 1, Charles 18, Lekovic, Milic, Şerife Alperi Onar 6, Tilbe Şenyürek

1. Periyot: 19-25

Devre: 25-49

3. Periyot: 42-62

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