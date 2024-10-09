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Jose başarılı
İzmir Spor Zirvesi'nde konuşan Galatasaray ve A Milli Takım eski teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho için övgü dolu sözler kullandı. Terim yakın arkadaşı olan Mourinho için, "Jose Mourinho, dünyanın en başarılı antrenörlerinden bir tanesi. Aldığı kupalar ve başarıları için söylenecek bir şey yok. Burada onunla görüşmedik" dedi.
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