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İrfan görüşme odasına
Fenerbahçe, Fransa ve İspanya'dan talipleri olan İrfan Can Kahveci'yle yeni kontrat için masaya oturmaya hazırlanıyor. Daha önce yaz aylarında oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren ve resmi adım atmayan sarı-lacivertliler, yeni sözleşmeye ciddi oranda zam yapacak. Yıllık 20 milyon TL kazanan oyuncu, yeni mukavelesinde senelik 60 milyon TL alacak.
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