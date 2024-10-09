  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: En-Nesyri'den şok karar! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'nin sezon başında rekor bonservis ücreti ödediği Youssef En-Nesyri hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basınında yer alan habere göre; 27 yaşındaki forvet, sarı lacivertlilerdeki durumuna dair beklenmedik bir karar aldı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 13:13
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kubilay Açıkgün
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: En-Nesyri'den şok karar! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'nin sezon başında 19.5 milyon Euro bonservis ücretiyle kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: En-Nesyri'den şok karar! Bunu kimse beklemiyordu

27 yaşındaki forvet şu ana kadar çıktığı karşılaşmalardaki etkisiz performansıyla eleştiri konusu olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: En-Nesyri'den şok karar! Bunu kimse beklemiyordu

Faslı santrfor özellikle sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: En-Nesyri'den şok karar! Bunu kimse beklemiyordu

Bunun yanı sıra Fenerbahçe'nin önemli yatırım yaptığı En-Nesyri hakkında çarpıcı bir haber geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: En-Nesyri'den şok karar! Bunu kimse beklemiyordu

İspanyol basını, yıldız ismin şok bir karar aldığını duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: En-Nesyri'den şok karar! Bunu kimse beklemiyordu

İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: En-Nesyri'den şok karar! Bunu kimse beklemiyordu

EN-NESYRI AYRILMAK İSTİYOR!

Orgullobiri adlı İspanyol sitesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe'de ciddi bir düşüş yaşayan En-Nesyri, sarı lacivertlilerden ayrılma isteğini dillendirmeye başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: En-Nesyri'den şok karar! Bunu kimse beklemiyordu

Bu durum sonrası Sevilla'nın, eski oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: En-Nesyri'den şok karar! Bunu kimse beklemiyordu

Ancak Fenerbahçe'nin, yüksek bonservis ücreti ödediği En-Nesyri'nin bu kadar kolay ayrılmasına izin vermeyeceği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: En-Nesyri'den şok karar! Bunu kimse beklemiyordu

Yine de En-Nesyri'nin, Fenerbahçe'den ayrılmak için baskı yapması durumunda görüşmelerin sıklaşabileceği aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: En-Nesyri'den şok karar! Bunu kimse beklemiyordu

Youssef En-Nesyri bu sezon sarı lacivertlilerde 11 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: En-Nesyri'den şok karar! Bunu kimse beklemiyordu

Faslı futbolcu bu karşılaşmalarda yalnzıca 1 gol atabildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Letonya - Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda? Letonya - Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda? 13:17
En-Nesyri'den şok karar! Bunu kimse beklemiyordu En-Nesyri'den şok karar! Bunu kimse beklemiyordu 13:12
Adıyaman FK - Afyonspor MAÇI CANLI İZLE Adıyaman FK - Afyonspor MAÇI CANLI İZLE 12:25
Euroleague'de Türk derbisi! Euroleague'de Türk derbisi! 12:23
Erciyes 38 FSK - Orduspor 1967 SK maçı detayları! Erciyes 38 FSK - Orduspor 1967 SK maçı detayları! 11:53
G.Saray'ın yıldızına sürpriz talip! G.Saray'ın yıldızına sürpriz talip! 11:52
Daha Eski
Kartal İtalya'da galibiyet peşinde! Kartal İtalya'da galibiyet peşinde! 11:50
Uşakspor - Bursaspor maçı detayları! Uşakspor - Bursaspor maçı detayları! 11:47
Büyükçekmece Tepecikspor - Serik Belediyespor maçı detayları! Büyükçekmece Tepecikspor - Serik Belediyespor maçı detayları! 11:40
G.Saray Osimhen'in bonservisini alabilir! Yılın transfer müjdesi G.Saray Osimhen'in bonservisini alabilir! Yılın transfer müjdesi 11:40
Bulvarspor - İnegölspor maçı detayları! Bulvarspor - İnegölspor maçı detayları! 11:33
G.Saray bombayı patlatacak! G.Saray bombayı patlatacak! 11:26