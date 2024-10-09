FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: En-Nesyri'den şok karar! Bunu kimse beklemiyordu
Fenerbahçe'nin sezon başında rekor bonservis ücreti ödediği Youssef En-Nesyri hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basınında yer alan habere göre; 27 yaşındaki forvet, sarı lacivertlilerdeki durumuna dair beklenmedik bir karar aldı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bunun yanı sıra Fenerbahçe'nin önemli yatırım yaptığı En-Nesyri hakkında çarpıcı bir haber geldi.
İspanyol basını, yıldız ismin şok bir karar aldığını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
EN-NESYRI AYRILMAK İSTİYOR!
Orgullobiri adlı İspanyol sitesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe'de ciddi bir düşüş yaşayan En-Nesyri, sarı lacivertlilerden ayrılma isteğini dillendirmeye başladı.
Bu durum sonrası Sevilla'nın, eski oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirildi.
Ancak Fenerbahçe'nin, yüksek bonservis ücreti ödediği En-Nesyri'nin bu kadar kolay ayrılmasına izin vermeyeceği kaydedildi.
Yine de En-Nesyri'nin, Fenerbahçe'den ayrılmak için baskı yapması durumunda görüşmelerin sıklaşabileceği aktarıldı.
Youssef En-Nesyri bu sezon sarı lacivertlilerde 11 maça çıktı.
Faslı futbolcu bu karşılaşmalarda yalnzıca 1 gol atabildi.
Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan En-Nesyri'nin, Fenerbahçe ile olan kontratı 2029'da sona erecek.
DİĞER