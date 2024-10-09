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Arda Güler ayrılıyor
Real Madrid'de bu sezon da forma şansı bulamayan Arda Güler'in eflatun- beyazlılardan ayrılmak istediği iddia edildi. İspanyol medyasına yansıyan haberlere göre; Arda teknik direktör Ancelotti'ye olan inancını kaybetti ve takımdan ayrılmayı ciddi ciddi düşünmeye başladı. Arda'nın bu kararı almasında Ancelotti'nin "Rekabet çok fazla" sözleri etkili oldu.
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