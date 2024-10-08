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Haberler Fenerbahçe

Premier Lig en büyük tutkusu

Jose Mourinho için geçtiğimiz günlerde İngiliz basınından büyük bir iddia ortaya atılmış ve Everton'ın Portekizli teknik adamı takımın başına getirmek istediği yazılmıştı. Sarı-lacivertli cepheden bu konuyla ilgili net bir açıklama gelmese de Jose'yi bırakmak istemiyorlar. Mourinho da kariyerinde hiçbir takımı yarı yolda bırakıp ayrılmadı. Ancak bu transfer iddiasıyla ilgili Avrupa medyasında sürekli haberler çıkmaya devam ediyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 06:50
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Premier Lig en büyük tutkusu

Jose Mourinho için geçtiğimiz günlerde İngiliz basınından büyük bir iddia ortaya atılmış ve Everton'ın Portekizli teknik adamı takımın başına getirmek istediği yazılmıştı. Sarı-lacivertli cepheden bu konuyla ilgili net bir açıklama gelmese de Jose'yi bırakmak istemiyorlar. Mourinho da kariyerinde hiçbir takımı yarı yolda bırakıp ayrılmadı. Ancak bu transfer iddiasıyla ilgili Avrupa medyasında sürekli haberler çıkmaya devam ediyor.

Dün de İspanya'dan bir iddia ortaya atıldı ve Everton'dan resmi teklif gelmesi halinde Jose Mourinho'nun ikilemde kalacağını iddia etti. Haberde şu ifadelere yer verildi: "Premier Lig, José Mourinho'nun en büyük tutkularından biri. Everton'un yeni sahipleri olan Friedkin grubunun teknik direktör Sean Dyche'yi bırakmaya karar verdiği bildirildi. José Mourinho teknik direktörlük pozisyonu için en güçlü adaylardan biri olarak ortaya çıkıyor."

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