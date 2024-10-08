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Mourinho güzel adam
Twente teknik direktörü Oosting, Feyenoord'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından kendisine yöneltilen, 'Jose Mourinho'nun iltifatından mı etkilendiniz?' sorusu üzerine; "Bana iltifat etmesi çok hoş ama ben aynı şekilde yoluma devam ediyorum. Hepimiz Mourinho hakkında bir şeyler düşünüyoruz ama bu adam birçok kupa kazandı. Onun güzel bir adam olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.
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