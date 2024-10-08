Jose'nin kare ası

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, geldiği günden bu yana henüz ideal 11'ini oluşturamadı. Birçok maçta farklı isimlere görev veren ve oyuncularını görmek isteyen Portekizli çalıştırıcı, geride kalan 13 karşılaşmada ise dört öğrencisinden vazgeçemedi. Bu isimlerin ilk sırasında Hırvat kaleci Dominik Livakovic var. 29 yaşındaki kaleci, 13 karşılaşmanın tamamında görev yaptı ve 1200 dakika sahada kalarak en fazla süre alan isim olmayı başardı.

Livakovic'in ardından ikinci sırada Jayden Oosterwolde var... Ferdi'nin satılmasının ardından formayı sırtına geçiren Hollandalı oyuncu, 1199 dakika görev yaptı. Listenin üçüncü basamağında Mourinho'nun "Üç tane olsa oynatırım" dediği Sebastian Szymanski bulunuyor. Polonyalı orta saha 1188 dakika ile Jose'den en fazla süre alan üçüncü oyuncu. Mou'nun kare asını tamamlayan son isim Çağlar Söyüncü. Milli yıldız, 12 karşılaşmada 1002 dakika oyunda kaldı.

ÇAĞLAR SAKATLIKTAN 1 MAÇ KAÇIRDI

Jose Mourinho'nun Roma'dayken de istediği Çağlar Söyüncü, Portekizli teknik adamın savunmaya yazdığı ilk isim. Milli oyuncu, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ndeki dört maç ve Süper Lig'deki 7 karşılaşmada görev yaptı. Avrupa Ligi'ndeki Union SG mücadelesinde de oynayan Çağlar, sakatlığı nedeniyle Twente karşılaşmasında ise görev yapamadı.

TADIC VE DZEKO TAMAMLAYAMIYOR

Fenerbahçe'yi skor anlamında sırtlayan iki kaptan Edin Dzeko ve Dusan Tadic, geçen sezonun aksine bu sezon maçları tamamlayamıyor. Jose Mourinho yönetiminde oynanan 13 karşılaşmada da süre alan iki isim; birçok maçta kenara alındı. Dusan Tadic, 13 maçın sadece 3'ünde, Edin Dzeko ise 4'ünde 90 dakika görev yaptı.

YENİLERE ŞANS YOK

Portekizli takıma bu sezon katılan yeni oyunculara fazla şans vermiyor. En fazla süreyi Jose Mourinho'dan alan isim Allan Saint-Maximin... Fransız yıldız, 10 maçta 666 dakika sahada kaldı. İkinci sırada 443 dakikayla Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olan En-Nesyri var.

Ağustos'un son gününde Fenerbahçe'ye imza atan Sofyan Amrabat, 324 dakika oynayabildi. Cenk Tosun ise 5 maçta 58 dakika süre aldı. Kostic, 1 maça çıkarken 45 dakika oyunda kaldı. Oğuz üç karşılaşmada 22 dakika görev yapabilirken, Levent de 9 dakika süre alabildi.