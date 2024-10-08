Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Bireysel çalışmalara başladı
Fenerbahçe lige verilen arada çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 20 Ekim'de Samsunspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde sakatlığını atlatan yıldız oyuncunun bireysel çalışmalara başladığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Kanarya ligde oynadığı 5 maçtan galip ayrılırken, 1 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı.
Öte yandan Fenerbahçe'de, Samsunspor ile oynanacak 9. hafta karşılaşmasının hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı lacivertliler, Karadeniz ekibiyle oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı.
Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan Fenerbahçe, dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.
Bunun yanı sıra sarı lacivertlilere müjdeli bir haber geldi.
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı.
Sarı lacivertlilerin, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile oynadığı maçta sol arka adalesinden sakatlananan milli futbolcuda kanama ve ödem tespit edilmişti.
Beinsports'un haberine göre, 28 yaşındaki defans oyuncusu tedavisinin ardından sakatlığını atlatarak bireysel çalışmalara başladı.
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