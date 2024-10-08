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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Bireysel çalışmalara başladı

Fenerbahçe lige verilen arada çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 20 Ekim'de Samsunspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde sakatlığını atlatan yıldız oyuncunun bireysel çalışmalara başladığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 14:27
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Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Bireysel çalışmalara başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Bireysel çalışmalara başladı

Sarı lacivertliler ligde geride kalan 8. haftayı BAY geçmişti.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Bireysel çalışmalara başladı

Jose Mourinho'nun öğrencileri şu ana kadar çıktığı 7 maçta toplam 16 puan elde etti.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Bireysel çalışmalara başladı

Kanarya ligde oynadığı 5 maçtan galip ayrılırken, 1 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Bireysel çalışmalara başladı

Öte yandan Fenerbahçe'de, Samsunspor ile oynanacak 9. hafta karşılaşmasının hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Bireysel çalışmalara başladı

Sarı lacivertliler, Karadeniz ekibiyle oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Bireysel çalışmalara başladı

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Bireysel çalışmalara başladı

Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan Fenerbahçe, dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Bireysel çalışmalara başladı

Bunun yanı sıra sarı lacivertlilere müjdeli bir haber geldi.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Bireysel çalışmalara başladı

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Bireysel çalışmalara başladı

Sarı lacivertlilerin, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile oynadığı maçta sol arka adalesinden sakatlananan milli futbolcuda kanama ve ödem tespit edilmişti.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Bireysel çalışmalara başladı

Beinsports'un haberine göre, 28 yaşındaki defans oyuncusu tedavisinin ardından sakatlığını atlatarak bireysel çalışmalara başladı.

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