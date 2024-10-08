FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan 3 futbolcu için flaş karar! Ne olursa olsun...

AMRABAT, TADIC VE SZYMANSKI VAZGEÇİLMEZ Fenerbahçe'de Jose Mourinho; Amrabat, Tadic ve Szymanski'yi takımın vazgeçilmezleri olarak görüyor.

Mourinho, Amrabat'ı rakip hücumlarını durdurma ve takımın ataklarını olgunlaştırmada çok kilit bir isim olarak görüyor.