FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan 3 futbolcu için flaş karar! Ne olursa olsun...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, milli arada takımın oyununu geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tecrübeli çalıştırıcının yeni oyun sistemi üzerine çalıştığı belirtilirken, 3 futbolcuyu ne olursa olsun asla yedeğe çekmeyeceği öğrenildi. İşte o isimler... (FB spor haberi)
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Zorlu Samsun deplasmanından 3 puanla dönmek isteyen Fenerbahçe'de sürekli olarak oyunlarını geliştirmeleri gerektiğini belirten Jose Mourinho, milli arada da çalışmalarını sürdürecek.
Sabah'ta yer alan habere göre, Jose Mourinho yeni alternatifler üzerinde duruyor.
Ancak Portekizli hocanın 3 futbolcudan asla vazgeçmemesi bekleniyor.
AMRABAT, TADIC VE SZYMANSKI VAZGEÇİLMEZ
Fenerbahçe'de Jose Mourinho; Amrabat, Tadic ve Szymanski'yi takımın vazgeçilmezleri olarak görüyor.
Mourinho, Amrabat'ı rakip hücumlarını durdurma ve takımın ataklarını olgunlaştırmada çok kilit bir isim olarak görüyor.
Deneyimli hoca, Tadic'in ise tekniğine oldukça güveniyor.
Son dönemde skor üretemediği için taraftarın tepkisini çeken Szymanski, hem savunmaya yardım hem de orta sahadaki bağlantı oyunuyla Mourinho'nun en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.
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