  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan 3 futbolcu için flaş karar! Ne olursa olsun...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, milli arada takımın oyununu geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tecrübeli çalıştırıcının yeni oyun sistemi üzerine çalıştığı belirtilirken, 3 futbolcuyu ne olursa olsun asla yedeğe çekmeyeceği öğrenildi. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 10:03
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan 3 futbolcu için flaş karar! Ne olursa olsun...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasını BAY geçen Fenerbahçe, milli araya 16 puanla 4. sırada girdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan 3 futbolcu için flaş karar! Ne olursa olsun...

Sarı-lacivertliler, milli aranın ardından 9. haftada ligin formda ekibi Samsunspor'a konuk olacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan 3 futbolcu için flaş karar! Ne olursa olsun...

20 Ekim Pazar günü oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan 3 futbolcu için flaş karar! Ne olursa olsun...

Zorlu Samsun deplasmanından 3 puanla dönmek isteyen Fenerbahçe'de sürekli olarak oyunlarını geliştirmeleri gerektiğini belirten Jose Mourinho, milli arada da çalışmalarını sürdürecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan 3 futbolcu için flaş karar! Ne olursa olsun...

Sabah'ta yer alan habere göre, Jose Mourinho yeni alternatifler üzerinde duruyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan 3 futbolcu için flaş karar! Ne olursa olsun...

Ancak Portekizli hocanın 3 futbolcudan asla vazgeçmemesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan 3 futbolcu için flaş karar! Ne olursa olsun...

AMRABAT, TADIC VE SZYMANSKI VAZGEÇİLMEZ

Fenerbahçe'de Jose Mourinho; Amrabat, Tadic ve Szymanski'yi takımın vazgeçilmezleri olarak görüyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan 3 futbolcu için flaş karar! Ne olursa olsun...

Mourinho, Amrabat'ı rakip hücumlarını durdurma ve takımın ataklarını olgunlaştırmada çok kilit bir isim olarak görüyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan 3 futbolcu için flaş karar! Ne olursa olsun...

Deneyimli hoca, Tadic'in ise tekniğine oldukça güveniyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan 3 futbolcu için flaş karar! Ne olursa olsun...

Son dönemde skor üretemediği için taraftarın tepkisini çeken Szymanski, hem savunmaya yardım hem de orta sahadaki bağlantı oyunuyla Mourinho'nun en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.

Icardi'nin sözleşmesinde şaşırtan madde! Her yıl 8 kez...
Çocukluk aşkına kavuşuyor! İşte F.Bahçe'nin yeni yıldızı
DİĞER
Dünyanın en iyi 50 genç yeteneğini açıkladılar! Listede tam 3 Türk var: Arda Güler’e büyük şok…
CHP'de büyüyen "2C" kavgası! Özgür Özel'e karşı İmamoğlu ayrı Kılıçdaroğlu ayrı harekete geçti... "Olağanüstü kurultay" kulisi
Galatasaray'ın yıldızına sürpriz talip!
G.Saray'dan flaş Yunus Akgün kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çocukluk aşkına kavuşuyor! İşte F.Bahçe'nin yeni yıldızı Çocukluk aşkına kavuşuyor! İşte F.Bahçe'nin yeni yıldızı 10:50
THY EuroLeague'de 2. hafta başlıyor! İşte maç programı THY EuroLeague'de 2. hafta başlıyor! İşte maç programı 10:39
Galatasaray'ın yıldızına sürpriz talip! Galatasaray'ın yıldızına sürpriz talip! 10:37
Icardi'nin sözleşmesinde şaşırtan madde! Her yıl 8 kez... Icardi'nin sözleşmesinde şaşırtan madde! Her yıl 8 kez... 10:34
G.Saray'ın rakibi BAXI Ferrol! G.Saray'ın rakibi BAXI Ferrol! 10:29
Al-Musrati'den şok karar! "Başkanla konuştum ancak..." Al-Musrati'den şok karar! "Başkanla konuştum ancak..." 10:15
Daha Eski
Mourinho'dan 3 futbolcu için flaş karar! Ne olursa olsun... Mourinho'dan 3 futbolcu için flaş karar! Ne olursa olsun... 10:03
G.Saray'dan flaş Yunus Akgün kararı! G.Saray'dan flaş Yunus Akgün kararı! 09:26
Aslan'dan Dybala seferi Aslan'dan Dybala seferi 09:21
G.Saray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar G.Saray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar 09:20
Göztepe rüzgarı Göztepe rüzgarı 09:08
8. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 23:42