Medina transferinde şok gelişme! Fenerbahçe'ye rakip çıktı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağladığı ve ocak ayında takıma katılacağı iddia edilen Cristian Medina ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Arjantin basını, 22 yaşındaki orta saha oyuncusuna bir talip daha olduğunu ve sarı-lacivertlilerden daha yüksek teklif yapacağını açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Arjantin'de top koşturan 22 yaşındaki futbolcu ve kulübüyle söz kesen Fenerbahçe cephesi, ara transfer döneminde bu transferi gerçekleştirmeyi planlıyordu.
Ancak Cristian Medina transferinde yaşanan flaş bir gelişme ortaya çıktı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarı üzerine Cristian Medina için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe, oyuncu ve kulübü Boca Juniors ile el sıkıştı.
Sarı-lacivertliler, 15 milyon dolar bonservis bedeli ve oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay içeren bir teklifle, Arjantin ekibiyle ön protokol imzaladı.
Ancak Arjantin basını, yaşanan sıcak gelişmeyi duyurdu.
PORTO DA İSTİYOR
Akşam'ın derlediği habere göre; Portekiz ekiplerinden Porto, Cristian Medina transferi için bir anda devreye girdi.
Gelen bilgilere göre Porto cephesi, Fenerbahçe'nin teklifinden daha yüksek bir rakama Boca Juniors'a yeni bir teklif sunacak.
Arjantin basınında geniş yer bulan haberin detayında, oyuncunun henüz Fenerbahçe futbolcusu olmadığı, bu sebeple Porto'nun teklifinin bu transferin yönünü değiştirebileceğine vurgu yapıldı.
Cristian Medina bu sezon Boca Juniors formasıyla 29 maça çıktı.
Arjantinli futbolcu, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Medina'nın kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihine kadar devam ediyor.
22 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro.
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