Medina transferinde şok gelişme! Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, kadrosuna çok önemli takviyeler yaptı.

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda yıldız futbolcuları bir bir renklerine bağlamıştı.