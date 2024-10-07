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Haberler Fenerbahçe

Medina transferinde şok gelişme! Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağladığı ve ocak ayında takıma katılacağı iddia edilen Cristian Medina ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Arjantin basını, 22 yaşındaki orta saha oyuncusuna bir talip daha olduğunu ve sarı-lacivertlilerden daha yüksek teklif yapacağını açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 11:21
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Medina transferinde şok gelişme! Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, kadrosuna çok önemli takviyeler yaptı.

Medina transferinde şok gelişme! Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda yıldız futbolcuları bir bir renklerine bağlamıştı.

Medina transferinde şok gelişme! Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Fenerbahçe'nin hedefindeki isimlerden birisi de Cristian Medina olmuştu.

Medina transferinde şok gelişme! Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Arjantin'de top koşturan 22 yaşındaki futbolcu ve kulübüyle söz kesen Fenerbahçe cephesi, ara transfer döneminde bu transferi gerçekleştirmeyi planlıyordu.

Medina transferinde şok gelişme! Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Ancak Cristian Medina transferinde yaşanan flaş bir gelişme ortaya çıktı.

Medina transferinde şok gelişme! Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarı üzerine Cristian Medina için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe, oyuncu ve kulübü Boca Juniors ile el sıkıştı.

Medina transferinde şok gelişme! Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Sarı-lacivertliler, 15 milyon dolar bonservis bedeli ve oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay içeren bir teklifle, Arjantin ekibiyle ön protokol imzaladı.

Medina transferinde şok gelişme! Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Ancak Arjantin basını, yaşanan sıcak gelişmeyi duyurdu.

Medina transferinde şok gelişme! Fenerbahçe'ye rakip çıktı

PORTO DA İSTİYOR

Akşam'ın derlediği habere göre; Portekiz ekiplerinden Porto, Cristian Medina transferi için bir anda devreye girdi.

Medina transferinde şok gelişme! Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Gelen bilgilere göre Porto cephesi, Fenerbahçe'nin teklifinden daha yüksek bir rakama Boca Juniors'a yeni bir teklif sunacak.

Medina transferinde şok gelişme! Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Arjantin basınında geniş yer bulan haberin detayında, oyuncunun henüz Fenerbahçe futbolcusu olmadığı, bu sebeple Porto'nun teklifinin bu transferin yönünü değiştirebileceğine vurgu yapıldı.

Medina transferinde şok gelişme! Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Cristian Medina bu sezon Boca Juniors formasıyla 29 maça çıktı.

Medina transferinde şok gelişme! Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Arjantinli futbolcu, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Medina transferinde şok gelişme! Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Medina'nın kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihine kadar devam ediyor.

Medina transferinde şok gelişme! Fenerbahçe'ye rakip çıktı

22 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro.

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