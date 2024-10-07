Barcelona'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur
Süper Lig'de 8. haftayı BAY geçerek milli araya giren Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İspanyol basınında yer alan habere göre; Barcelona, sarı lacivertlilerin yıldız ismini transfer listesine aldı. İşte o futbolcu ve transferin detayları... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
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Jose Mourinho'nun öğrencileri ligde çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet elde etti.
Fenerbahçe 5 galibiyetin yanı sıra 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
Öte yandan sarı lacivertlilerde sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusuna İspanyol devi Barcelona'nın talip olduğu öğrenildi.
Konuya dair flaş haberi ise İspanyol basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
Sport.es'te yer alan habere göre; son dönemde ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona'nın, gelecek sezon için serbest oyunculara yöneleceği belirtildi.
Bu noktada Barça'nın transfer listesinde, Fenerbahçe ile kontratı 2025 yılında sona erecek Edin Dzeko'nun da yer aldığı aktarıldı.
Barcelona'nın, Robert Lewandowski'ye alternatif olacak bir isim üzerinde durduğu ve listenin ilk sırasına Lille forması giyen Jonathan David'i aldığı bildirildi.
Barça'nın, Lille ile kontratı 2025 yazında bitecek David'i kadrosuna katma konusunda istekli olduğu vurgulandı.
Ancak Avrupa devinin, David'in transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda diğer serbest kalacak golcüler için harekete geçeceği ifade edildi.
Bu listede Luka Jovic, Moussa Dembele, Cristiano Ronaldo, Alexandre Lacazette, Raul Jimenez, Andrej Kramaric, Iago Aspas ve Edin Dzeko'nun yer aldığı öğrenildi.
Fenerbahçe ile kontratı 2025'in haziran ayında sona erecek olan Edin Dzeko, bu sezon toplam 13 maça çıktı.
38 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda 9 gol ve 2 asistle oynadı.
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