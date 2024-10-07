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Haberler Fenerbahçe

Barcelona'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Süper Lig'de 8. haftayı BAY geçerek milli araya giren Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İspanyol basınında yer alan habere göre; Barcelona, sarı lacivertlilerin yıldız ismini transfer listesine aldı. İşte o futbolcu ve transferin detayları... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 10:44
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Kubilay Açıkgün
Barcelona'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Süper Lig'de 8. haftayı BAY Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Barcelona'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Sarı lacivertliler milli arayla birlikte yaklaşık 20 gün maç oynamayacak.

Barcelona'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Kanarya, Süper Lig'de geride kalan 8 haftayı 16 puanla 4. sırada tamamladı.

Barcelona'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Jose Mourinho'nun öğrencileri ligde çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet elde etti.

Barcelona'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Fenerbahçe 5 galibiyetin yanı sıra 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Barcelona'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Öte yandan sarı lacivertlilerde sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Barcelona'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusuna İspanyol devi Barcelona'nın talip olduğu öğrenildi.

Barcelona'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Konuya dair flaş haberi ise İspanyol basını duyurdu.

Barcelona'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

İşte ayrıntılar...

Barcelona'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Sport.es'te yer alan habere göre; son dönemde ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona'nın, gelecek sezon için serbest oyunculara yöneleceği belirtildi.

Barcelona'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Bu noktada Barça'nın transfer listesinde, Fenerbahçe ile kontratı 2025 yılında sona erecek Edin Dzeko'nun da yer aldığı aktarıldı.

Barcelona'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Barcelona'nın, Robert Lewandowski'ye alternatif olacak bir isim üzerinde durduğu ve listenin ilk sırasına Lille forması giyen Jonathan David'i aldığı bildirildi.

Barcelona'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Barça'nın, Lille ile kontratı 2025 yazında bitecek David'i kadrosuna katma konusunda istekli olduğu vurgulandı.

Barcelona'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Ancak Avrupa devinin, David'in transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda diğer serbest kalacak golcüler için harekete geçeceği ifade edildi.

Barcelona'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Bu transfer çok konuşulur

Bu listede Luka Jovic, Moussa Dembele, Cristiano Ronaldo, Alexandre Lacazette, Raul Jimenez, Andrej Kramaric, Iago Aspas ve Edin Dzeko'nun yer aldığı öğrenildi.

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